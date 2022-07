Barcelona anuncia chegada de Lewandowski

O Barcelona anunciou neste sábado (16), um princípio de acordo pela contratação de Robert Lewandowski. O centroavante de 33 anos ainda precisa passar pelos exames médicos e assinar o contrato para ser apresentado oficialmente pelo clube espanhol.

Segundo a imprensa espanhola, o clube catalão acertou a transferência do polonês por cerca de 50 milhões de euros pagos ao Bayern de Munique. O centroavante deve assinar contrato com a equipe blaugrana até 2025.



O clube alemão, por meio de seus dirigentes, confirmaram o acordo com o Barcelona. Na manhã deste sábado, Lewandowski se despediu dos seus companheiros e deve viajar com o Barcelona para os Estados Unidos na pré-temporada dos espanhóis.



O atacante chega para ser o 5º reforço do Barça na temporada. Até o momento, o clube anunciou as chegadas do meia Franck Kessié, do zagueiro Andreas Christensen e dos atacantes Ousmane Dembélé e Raphinha.

*Com informações do Lance

Leia mais:

Raphinha é apresentado no Barcelona

Flamengo quer vitória sobre o Coritiba para se aproximar do G-6

Seleção brasileira de surfe bate recordes e se destaca na África do Sul