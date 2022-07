Flamengo quer vitória sobre o Coritiba para se aproximar do G-6

O rival do Rubro-Negro Carioca não conseguiu vencer um jogo fora de casa no Brasileirão deste ano

Classificado às quartas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo tenta, enfim, engrenar no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Coritiba busca a primeira vitória longe de casa, onde fez 17 dos 19 pontos somados até o momento. O duelo entre rubro-negros e alviverdes será neste sábado (16), às 18h (horário de Manaus), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada da competição nacional.

O compromisso diante dos paranaenses será o primeiro de dois que o Flamengo terá na capital federal. Os cariocas levaram o duelo para Brasília devido à manutenção do gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro. Além do Coritiba, o Rubro-Negro ainda enfrentará o Juventude no Mané Garrincha, na próxima quarta-feira (20), às 19h30, pela 18ª rodada.

Nono colocado do Brasileiro, com 21 pontos, o Flamengo pode, no máximo, encerrar o fim de semana na sétima posição se vencer neste sábado (16). O Athletico-PR, sexto colocado, tem 27 pontos. Pela competição, o Rubro-Negro vem de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, há uma semana. Por outro lado, na última quarta-feira (13), o clube carioca bateu o Atlético-MG por 2 a 0, no Maracanã, na melhor atuação desde a chegada do técnico Dorival Júnior, assegurando vaga às quartas da Copa do Brasil.

Além do goleiro Diego Alves, que se recupera de pubalgia (dor no pubis) e do atacante Bruno Henrique, com joelho direito recém-operado, Dorival terá mais duas baixas diante do Coritiba. O zagueiro Rodrigo Caio sofreu uma contusão no menisco do joelho esquerdo no jogo contra o Corinthians, enquanto o atacante Gabriel recebeu o terceiro amarelo e está suspenso.

Se mandar a campo a força máxima que tem à disposição, Dorival deverá escalar o Flamengo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Giorgian de Arrascaeta; Pedro e Marinho.

Com dois pontos a menos que o Flamengo e somente um a mais que o Ceará (que abre a zona de rebaixamento), o Coritiba está na 14ª posição. No último domingo (10), o Coxa empatou por 2 a 2 com o Juventude no estádio Couto Pereira, em Curitiba, após estar perdendo por 2 a 0, chegando ao segundo jogo em sequência sem perder na competição, após uma série de quatro derrotas seguidas, que afastou a equipe das primeiras colocações.

Os paranaenses não vencem como visitantes desde o fim de março, quando superaram o Maringá por 2 a 1 no estádio Willie Davies, em Maringá (PR), no jogo de ida da final do Estadual. De lá para cá, foram oito partidas, dois empates e seis derrotas, considerando Brasileiro e Copa do Brasil.

O técnico Gustavo Morínigo não terá o zagueiro Henrique, que recebeu o terceiro amarelo contra o Juventude. O lateral Warley (departamento médico) e o meia Robinho (em transição física) são dúvidas. Em contrapartida, o volante Val e os laterais Nathan Mendes (ambos cumpriram suspensão) e Diego Porfírio (recuperado de uma pancada na canela) estão novamente à disposição.

A provável formação do Coxa terá Rafael William; Nathan Mendes, Guillermo de los Santos, Luciano Castan e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Fabrício; Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão.

*Com informações da Agência Brasil

