Raphinha é apresentado no Barcelona

O atacante brasileiro Raphinha é o novo reforço do Barcelona. A contratação do jogador foi oficializada pelo clube catalão nesta sexta-feira (15) com direito a apresentação de gala.

O avante ex-Leeds United deu os primeiros toques na bola como jogador do Barça ao lado de Joan Laporta, presidente da equipe espanhola. O clube divulgou as imagens da apresentação do atleta nas redes sociais.

Falando já como novo atleta do Barcelona, Raphinha relembrou do ídolo Ronaldinho Gaúcho e admitiu que fechar com o gigante europeu era um sonho antigo. O jogador chega por um valor de 58 milhões de euros, a nona transferência mais cara da história do clube, em um contrato até junho de 2027.

“É uma honra para mim estar aqui. Só posso agradecer por estar aqui e vestir a camisa do Barça. Tenho muitos ídolos que jogaram aqui e fizeram muita história. Então se eu puder fazer a metade do que eles fizeram aqui será muita coisa. É um sonho de criança que realizo”, disse o jogador.

Raphinha se destacou com a camisa do Leeds United nas últimas temporadas. Com gols e assistências na Premier League pelo time inglês, o ponta passou a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira e deve pintar na convocação do treinador para a Copa do Mundo no Catar, em novembro.

