Homem é atingido com tiro na cabeça próximo a banca de churrasco no Parque 10

Manaus (AM) – Um homem identificado apenas como “Ronaldo” foi baleado na noite desta quinta-feira (28), nas proximidades de uma banca de churrasco localizada na rua Elda Bitton, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem foi atingido com um tiro na cabeça após ser perseguido em via pública por indivíduos não identificados. Ele chegou a correr até as proximidades da banca de churrasco, onde tentou se esconder mas foi alcançado pelos suspeitos.

Após os disparos, a vítima ficou agonizando no local até a chegada de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A população acompanhou toda a ocorrência e o local estava repleto de famílias no momento da ocorrência.

O homem será encaminhado à uma unidade hospitalar, onde receberá atendimento médico. A motivação do ataque criminoso e autoria será investigada pela Polícia Civil.

