Caminhada e megaencontro marcam início da campanha de Daniel Almeida a deputado estadual

Manaus (AM) – Filho da Zona Sul de Manaus, o candidato a deputado estadual Daniel Almeida (Avante) reuniu mais de 5 mil pessoas em uma agenda, nesta segunda-feira (22), nos bairros Betânia, Cachoeirinha, Santa Luzia e Morro da Liberdade.

Caminhada, visita a moradores e um megaencontro, à noite, com pouco mais de 2 mil pessoas, no Morro da Liberdade, em frente à casa de sua saudosa mãe, dona Rosa Almeida, marcaram o início da campanha do 70070 na localidade. O evento contou, ainda, com a presença de Tadeu de Souza (Avante), candidato a vice-governador de Wilson Lima (UB).

Visivelmente emocionado, Daniel destacou sua história de vida no Morro e reafirmou os motivos pelos quais lançou seu nome a uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Muito obrigado pela oportunidade, carinho e respeito. Meus amigos, eu sou daqui, sou do Morro. Nasci e me criei aqui. Hoje, eu me emocionei muitas vezes quando bati na porta de muita gente e elas diziam que era o filho da dona Rosa e irão votar em mim. Sabem quem eu sou e que quero ajudar a população”, destacou Daniel.

Seu maior incentivador, o prefeito de Manaus, David Almeida, pediu a todos os presentes que prestigiem e acreditem no seu irmão, assim como fizeram com ele quando o elegeram pela primeira vez deputado estadual. “A confiança que vocês depositaram em mim, façam o mesmo com o Daniel. Eu preciso da ajuda do Daniel no parlamento para melhoramos Manaus e o nosso Amazonas. Peço que o apoiem e que emprestem seu prestígio e influência para ele”, pediu o prefeito.

Em seguida, David falou diretamente ao seu irmão, o abençoando e destacando que a honra de sua família está agora sobre suas mãos. “Tenho certeza, Daniel, que você continuará o meu legado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Que Deus coloque toda a sabedoria dele em ti. Você é filho da Dona Rosa, filho do Sr. Almeida e meu irmão”, declarou David, também emocionado.

Em seu discurso, Daniel Almeida destacou também sua experiência de vida, tendo vencido inclusive algumas dificuldades pessoais e deixando claro que está pronto para o maior desafio de sua vida, que é representar o seu povo na Casa Legislativa.

“A vida me preparou, minha mãe me preparou, minha família me preparou e me enchem de força e orgulho para defender vocês na Aleam, como deputado estadual. Minha mãe criou sete filhos aqui nessa casa. Temos muito orgulho de ter nascido aqui e ter brincando de bola nessa rua. Eu hoje quero ser o representante do Morro, da Zona Sul, porque eu sou igual a vocês. Conheço as dores de vocês. Prometo uma coisa, trabalhar muito, falar a verdade, cumprir com o meu dever, para juntos mudarmos a história de Manaus e do Amazonas”, frisou Almeida.

Foto: Laiz Neves

Pelas ruas da Zona Sul

Daniel iniciou seu primeiro dia de campanha no seu reduto eleitoral, com um bandeiraço na Rua Maués e um café da manhã na Feira da Betânia, onde reencontrou velhos amigos e reafirmou a importância econômica e cultural das feiras municipais nos bairros da periferia da capital amazonense.

A visita aos moradores do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM), nos bairros do Morro da Liberdade e da Cachoeirinha, foi outro ponto alto deste dia, onde Daniel Almeida confirmou seu compromisso na luta por moradias dignas à população de baixa renda de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida visita obras de construção da nova Unidade de Saúde da Família no Tarumã-Açu

David Almeida assina decreto para identificação da Guarda Municipal e enfatiza agentes armados

David Almeida assina ordem para reforma da feira do Nova Cidade