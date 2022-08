Circuito +Cultura movimenta espaços culturais no fim de semana em Manaus

Manaus (AM)- No sábado e domingo (27 e 28), os diversos espaços culturais da cidade estão inseridos na programação de eventos gratuitos do Circuito +Cultura, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com atividades para todos os públicos.

Abrindo o roteiro de sábado, a partir das 9h, o grupo “Bate Mulher” se apresenta no Centro Cultural Povos da Amazônia, e logo em seguida, às 10h, acontece também no mesmo espaço, o pocket show “Orixá Popular Brasileiro”.

Já o Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, às 10h, recebe o espetáculo de teatro “RATA’MIA”, que conta a história de uma ratinha que tem o desejo de logo crescer e ter liberdade. No mesmo horário, a cantora Edga Carolyn se apresenta no coreto da Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia).

O Cineteatro Guarany também está com atividades para o fim de semana. Às 18h30, o espaço irá exibir os filmes regionais “Antes o Tempo não Acabava” dos diretores Fábio Baldo e Sérgio Andrade; o curta-metragem “Ajude-me a sobreviver a esse amor mortal”, de Sérgio Andrade; e “Cercanias – Gatos”, também de Sérgio Andrade.

No Largo de São Sebastião, a trupe de animação Pingo Animações e o show musical “Flow Music” movimentam o espaço a partir das 18h. Já no Parque Rio Negro, ao mesmo horário, a programação conta com a presença de palhaços para agitar a criançada, em conjunto com a apresentação musical da banda Voguel.

Para fechar o fim de semana, no domingo (28), a Trupe de Animação Criatê se apresenta no Largo de São Sebastião, às 17h, junto com o espetáculo musical com Sofia Amoedo e Banda. No Parque Rio Negro, o cantor Billy Macedo se apresenta às 18h, ao mesmo tempo que palhaços alegram o passeio em família no espaço.

No domingo tem também programação no Teatro da Instalação com o espetáculo “Quem conta um conto aumenta um pouco”, às 19h. No mesmo horário, o Teatro Gebes Medeiros será palco para o show “Flor que Não se Cheira”, da cantora Sisi Rolim.

HORÁRIOS:

• Centro Cultural Povos da Amazônia, das 9h às 10h

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, às 10h

• Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), às 10h

• Largo de São Sebastião, às 18h

• Parque Rio Negro, às 18h

• Teatro da Instalação, às 19h

• Teatro Gebes Medeiros, às 19h

LOCAIS:

• Centro Cultural Povos da Amazônia, avenida Silves, Distrito Industrial

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Tupinambá, Cidade Nova

• Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), rua Sete de Setembro, Centro

• Largo de São Sebastião, rua 10 de Julho, Centro

• Parque Rio Negro, rua Beira Mar, São Raimundo

• Teatro da Instalação, rua Frei José do Inocentes, Centro

• Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Queen Experience faz show neste sábado em Manaus

Vivência Queer é tema de livro de poeta amazonense

Criança de 6 anos vence concurso internacional de mini miss