Amazonas registra mais seis casos suspeitos de varíola dos macacos

Manaus (AM) – O Amazonas registrou mais seis casos suspeitos de varíola dos macacos (Monkeypox). Atualmente, o estado possui os dados de 63 notificações, sendo 16 confirmados, 29 descartados e 18 suspeitos da doença. A atualização foi realizada na noite desta quinta-feira (25).

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), é que informa a situação epidemiológica da varíola dos macacos no Amazonas.

Orientações

A última atualização traz informações para a população sobre como se prevenir contra a Monkeypox: evitar parcerias sexuais anônimas; no caso do aparecimento de lesões características de Monkeypox, ou diagnóstico confirmado, comunicar as suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias, para realização de autoexame; os casos suspeitos de Monkeypox devem utilizar máscara e roupas cobrindo as lesões; higienizar as mãos frequentemente; não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal, talheres, roupas ou roupas de cama; e buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões (bolhas) ou feridas.

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox. Os detalhes do informe estão disponíveis no site da Fundação, no endereço www.fvs.am.gov.br.

