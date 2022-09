Homem é salvo pela polícia antes de ser executado por criminosos em Manaus

Manaus (AM)- Um homem, que até o momento não teve a identidade revelada, foi salvo por policiais da Força Tática, na noite desta sexta-feira (2), no caminho de uma emboscada e tentativa de execução.

Conforme informações preliminares, o homem foi enganado pela própria esposa, a qual realizou uma emboscada. Na região, três homens estariam esperando a vítima para leva-lo para o local da execução.

Ainda segundo os policiais, foi encontrada uma corda dentro do veículo dos criminosos. A equipe também afirmou que a companheira da vítima teria envolvimento com um dos criminosos.

A vítima também teria envolvimento com o tráfico de drogas, e no dia da emboscada teria consumido entorpecentes. Os três homens foram pesos.

Execuções em Manaus

Casos como este nem sempre possuem um final feliz. Marcados para morrer e com envolvimento com o tráfico de drogas são mortas, as vítimas são levadas para “casinhas”, nome usado para denominar a traição. Nesses casos, as vítimas são atraídas para o lugar onde serão executadas por rivais.

O corpo de um homem identificado apenas como Matheus, vulgo “gaguinho”, foi encontrado em uma área de mata, em abril deste ano, na rua B19, no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, na zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares, repassadas por populares, a vítima estava realizando possíveis assaltos na região com mais dois comparsas.

Os moradores que viram a ação, ainda relataram que os dois comparsas dele usaram a justificativa de assalto para realizar uma espécie de casinha e executá-lo.

Populares informaram também que a vítima tinha uma suposta participação no assassinato do cantor de forró, “Romarinho”, que aconteceu em 2021. O caso ganhou repercussão, pois Romarinho foi fuzilado em uma emboscada .

Nesta semana, Raissa Oliveira de Souza, de 21 anos, foi executada a tiros, por volta das 14h30, na rua 18 do bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste de Manaus. A mulher era monitorada por uma tornozeleira eletrônica.

De acordo com testemunhas, Raissa estava sentada na rua, acompanhada de outras pessoas, quando criminosos em um veículo modelo Jetta, de cor preta, chegaram e efetuaram os disparos. Um dos suspeitos saiu do carro com um capacete no rosto para não ser identificado.

