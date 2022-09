Manaus (AM)- O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC-AM), Marcos Apolo Muniz de Araújo, pediu exoneração do cargo de titular da pasta. O cargo será assumido pelo secretário-executivo da pasta, Cândido Jeremias Cumarú Neto. As informações sobre as mudanças constam no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (15).

Por meio de nota. a Secretaria informou que a exoneração se deu a pedido do então secretário, para tratar de assuntos de interesse particular. Visando a valorização do artista local, o investimento das potencialidades interioranas e empreendedorismo cultural, Marcos Apolo Muniz assumiu a pasta no início da gestão do governador Wilson Lima, em 2019.

Na Secretaria de 1998 a 2012, esteve a frente da coordenação de grandes atividades da pasta, como o Festival de Ópera e o Glorioso – Concerto de Natal.

O novo secretário

Cândido Jeremias Cumarú Neto é graduado em Administração, pós-graduado em Gestão Estratégica Empresarial e Gestão em Produção Cultural pela Universidade do Estado do Amazonas (2018). Atualmente, Cândido estava no cargo de Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

