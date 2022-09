Obras do Estado no sistema viário de Novo Airão alcançam 60% de conclusão

Novo Airão (AM) – Com a chegada do verão amazônico, as obras de reforma e pavimentação do sistema viário da sede do município de Novo Airão (a 115 km de Manaus) entraram em ritmo acelerado, alcançando 60% de conclusão, nesta semana. Ao todo, 39 ruas serão contempladas com a construção de calçada, meio-fio e sarjeta, terraplanagem, drenagem e pavimentação asfáltica.

Executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), os serviços já foram concluídos em 16 ruas, proporcionando mais qualidade e melhores condições de trafegabilidade para os moradores, que aguardavam pela melhoria há, pelo menos, duas décadas.

A dona de casa Maria do Socorro, 57, mora no bairro Nova Esperança há 31 anos e afirma nunca ter visto tantos investimentos.

Para Maria, acompanhar o andamento das obras da varanda de casa é sinônimo de progresso para a cidade.

“Hoje nós temos ruas asfaltadas, estamos acompanhando a construção de meio-fio, sarjeta e calçada por meio do Governo do Amazonas. As obras que tivemos no passado eram mínimas, se eu for contar só vou conseguir dizer uma ou duas. É a primeira vez que nós estamos recebendo um canteiro de obras tão grande no nosso município e, para mim, como moradora, é um privilégio muito grande”, comemorou.

Com o andamento das obras, comerciantes do entorno afirmam sentir os impactos positivos em seus negócios.

Esse é o caso de Demétrio Raimundo, 65, proprietário há 22 anos de um armarinho no centro da cidade.

“Nunca antes a gente viu tanta obra no município, são tantos benefícios. Os trabalhadores estão aí na frente, eles compram aqui, isso melhora a renda. Tem a questão da segurança, tudo melhora. Eu moro aqui há mais de 20 anos e estou achando muito legal, está aprovado”, disse.

Com investimento de mais de R$ 13,4 milhões, os serviços de engenharia contemplam, ainda, acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs) cadeirantes, por meio da construção de rampas em todas as áreas alcançadas pelo convênio.

“Hoje as nossas calçadas possuem rampas para proporcionar mais acessibilidade aos cadeirantes, coisa que outrora não tinha. Isso é amor para com a população. Novo Airão nunca foi vista antes como está sendo agora pelo Governo do Estado. A cidade é um canteiro de obras e, com o verão, que é propício para nossos serviços, nós estamos em ritmo acelerado”, ressaltou o engenheiro encarregado da obra, Natan Silva.

Pacote de obras

Além do sistema viário, o município de Novo Airão também está sendo contemplado com a finalização do portal de entrada da cidade, que está com 70% dos serviços concluídos; e dos parques Linear e do Pinheiral que se encontram com 70% e 90% da obra pronta.

Juntas, as construções somam mais de R$ 5,3 milhões em investimentos e devem ser inauguradas até final do ano.

Em agosto, as equipes da Seinfra retomaram os serviços de conservação e manutenção da rodovia AM-352, estrada que interliga as cidades de Novo Airão, Manacapuru e Manaus.

Neste momento, a via recebe os trabalhos de limpeza e terraplanagem. O investimento é no valor de mais de R$ 218,9 milhões e contempla 98,60 quilômetros.

