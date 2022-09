Gás natural deve chegar a 16 condomínios residenciais em Manaus até dezembro, diz Cigás

Para os consumidores, implantação do Gás Natural representa economia de cerca de 50%

Manaus (AM) – O fornecimento de gás natural para mais de mil famílias do condomínio Verona Premium, na semana passada, marcou o início da expansão da rede de distribuição residencial pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás).

Localizado na comunidade Lago Azul, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, o conjunto se tornou a maior unidade consumidora do segmento da região Norte.

Até dezembro, o planejamento prevê a interligação do combustível em um total de 16 condomínios da capital.

Conforme a Cigás, o gás natural será fornecido para condomínios localizados em bairros como a Ponta Negra, Morada do Sol e Parque das Laranjeiras.

Até o fim do ano, 2.400 unidades consumidoras do segmento residencial serão interligadas à rede de distribuição de gás natural. Com isso, em torno de 7,2 mil pessoas serão beneficiadas.

O residencial Verona é o maior em número de apartamentos, 1.160 no total. E serão beneficiados mais de 4,6 mil moradores.

O abastecimento de gás natural para as primeiras 13 torres começou no último dia 12 de setembro e ocorre de modo gradativo, contemplando uma rua por semana.

A previsão é que até a primeira semana de novembro, todo o abastecimento seja concluído.

Atualmente, a Cigás possui mais de 11 mil unidades consumidoras contratadas de diferentes segmentos em termelétrico, industrial, comercial, veicular e residencial.

Dentro desse pacote, o residencial atingiu nos últimos anos um percentual grande de crescimento.

Segundo a síndica do residencial Verona Premium, Luciana Nascimento, a instalação do gás natural traz mais segurança e tranquilidade para os moradores, que agora podem contar com o apoio da Cigás.

“Muito esperado e também muito prestigiado, estamos recebendo diversos elogios por estar recebendo o gás natural. Acredito que vai passar muita segurança e vamos ter um benefício enorme para o condomínio, financeiramente. O gás natural passa mais segurança, se tratando que temos hoje, 1.160 unidades, que são muitos condôminos, e a gente recebendo esse gás natural, viu que agora as pessoas estão mais tranquilas”, pontuou Luciana.

Beneficiados

Além da segurança, com a instalação do gás, os moradores poderão contar com mais comodidade e economia.

A estimativa é que o combustível represente uma redução de custos da ordem de 50% na comparação com o gás de cozinha.

Para Edd Jorge de Lima Júnior, 35, que reside no condomínio Verona há quatro anos, a economia será o ponto principal a ser comemorado.

“Com todo esse benefício chegando para nós, podemos perceber que não devemos nos preocupar. Bem mais feliz pelo fato de ser contínuo, então não precisamos nos preocupar com a falta de gás ou até mesmo pela insegurança. Esse gás aqui, além de ser natural e econômico para nós, já vem sendo encanado”, relatou o morador.

Inês Luiza Amorim, 64, que mora há oito anos no condomínio Verona, já recebeu o gás natural, e conta quais foram as mudanças.

“Para mim foi uma experiência diferente, porque a gente era na botija e, depois disso aí, eu me senti mais tranquila, porque a gente saía e fechava o registro. Para mim foi ótimo, foi muito bom, e o fogo vem com mais força. Só o fato da gente chegar um fim de semana ou feriado e não está correndo atrás de botija, foi ótimo, foi uma boa opção mesmo”, afirmou a moradora.

Mirlane Melo de Souza, 46, é uma das moradoras que ainda aguarda a instalação do gás natural em seu bloco, ansiosa conta qual é a expectativa.

“Vai ser bem recebido, porque é um gás que vai trazer muita tranquilidade para a gente, vai trazer também muita economia e estamos no aguardo de algo melhor. A gente vai ficar mais aliviada, que vamos ter um gás puro, natural e limpo, vindo direto, então vai ser uma grande melhoria para nós”, afirmou.

