Espetáculo do AM é indicado para o 21° Prêmio Cenym de Teatro Nacional

Manaus (AM)- “Amazonas, O Maior Espetáculo do Brasil”, escrito e dirigido por nossa Diretora Emille Nóbrega foi indicado em quatro categorias no 21° anual Prêmio Cenym de Teatro Nacional.

O projeto produzido pela Espatódea Trupe, teve início com o premio Feliciano Lana de Artes Cênicas – Teatro 2020 com estreia em maio de 2021 e temporada virtual em setembro com indicação de melhor espetáculo com o premio Pepita de Ouro.

“Viver de Arte na nossa região é um desafio. Produzir Teatro Musical exige de nós um movimento gigantesco para que espetáculos dessa magnitude alcancem o reconhecimento nacional necessário e merecido, principalmente porque sofremos com a falta de políticas públicas, longe dos eixos que mais têm incentivos nessa área”, explica a equipe.

Indicações:

Emille e Abenilson: Melhor Trilha Sonora;

Márcio Braz: Melhor Iluminação;

Ateliê DiFlor, em nome do artista Nonato e Emille Nóbrega: Melhores Adereços;

Stefanya Lima: Melhor Coreografia.

