Cortejos do Boi Pavulagem e grupo Troar dos Tambores acontecem nesta sexta (25) em Maués

Maués (AM)- Nesta sexta-feira (25), a partir das 16h, as ruas de Maués, a 267 quilômetros de Manaus, receberão os tradicionais cortejos do Boi Pavulagem e grupo Troar de Tambores com apresentações culturais que fazem parte da história da cidade.

Os cortejos sairão da rua ao lado do Estádio Municipal Manoel Baraúna Filho e seguirão até a Feira de Artesanato e Economia Criativa, realizada pela Prefeitura Municipal de Maués, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).



O objetivo dos cortejos é valorizar e fortalecer as manifestações culturais, e populares de Maués, inclusive com a participação dos alunos do projeto “Tamboreando Cultura na Terra do Guaraná”, que aprenderam a tradição do Tambor de Gambá e a produção de instrumentos percussivos, além da Dança dos Pássaros e de outros folclores, como o Boi Pavulagem.



A atividade também é uma realização do projeto Tamboreando Cultura na Terra do Guaraná, iniciativa do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), patrocinada pela Ambev e Guaraná Antarctica, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Também recebe apoio da Prefeitura Municipal de Maués e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR-Maués).

O grupo Troar de Tambores é composto por jovens e adultos participantes das oficinas do Tamboreando, e seus professores. As oficinas são de Luthieria Percussiva e Tambor de Gambá, onde os alunos aprendem a construir, montar e tocar os instrumentos, além de teoria e práticas que estimulam a criatividade e a valorização das culturas locais.



“O cortejo é uma manifestação cultural do interior e essa apresentação traz a celebração de uma cultura que estava adormecida. Os brincantes e o boi saem pelas ruas da cidade, passando pela frente das casas para as pessoas assistirem ao espetáculo. Ao invés das pessoas irem até o boi, o boi vai até às pessoas”, explica um dos arte educadores do projeto Tamboreado, Ítalo Mamud Michiles.



Além do grupo Troar dos Tambores e do Boi Pavulagem, o evento terá a participação da Irmandade da Folia do Divino Espírito Santo, grupo centenário de manifestação cultural e religiosa de Maués liderado pelo mestre Ismael Pinheiro.



A previsão é realizar mais três cortejos entre os meses de março e abril. Uso de máscara, álcool em gel e o respeito ao distanciamento entre os participantes na hora da apresentação são orientados a cada apresentação.

Sobre o projeto

Tamboreando Cultura na Terra do Guaraná é um projeto realizado pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IDESAM); e conta com o patrocínio da Ambev e Guaraná Antarctica, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

*Com informações da assessoria

Fotos: Divulgação

Edição Web: Bruna Oliveira