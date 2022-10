Governo do Amazonas oferece 140 vagas de cursos profissionalizantes

Cursos são oferecidos em parceria com o Senac; aulas iniciam no dia 25 de outubro

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), disponibiliza, nesta sexta-feira (07), 140 vagas para cursos de qualificação profissional, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com o objetivo de promover a capacitação no estado.

As inscrições podem ser feitas de hoje (07) até terça-feira (11), no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), onde os interessados terão opções de cursos. A lista inclui Elaboração de roteiros turísticos (20h), Gestão de Pousadas e Pequenos Meios de Hospedagem (40h), Técnicas de Confeitaria (60h), Culinária Natalina (15h), Caldos, Sopas e Consommés (15h), Pizzas Doces e Salgadas (40h) e Monitor de Turismo Religioso (60h).

As aulas têm início previsto para o dia 25 de outubro.

É importante que os interessados preencham o formulário com atenção e verifiquem que todos os pré-requisitos estejam corretos, sendo necessário fornecer dados como número do RG, CPF, data de nascimento, renda, número de telefone celular com WhatsApp e e-mail, escolaridade. Ao término, os candidatos devem aceitar os termos de informações.

Para o secretário do Trabalho e Empreendedorismo, André Mota, a realização dessa parceria é uma oportunidade para capacitar e preparar cidadãos para o mercado de trabalho.

“Sabemos o quanto é necessário que as pessoas estejam qualificadas para o meio profissional, e, com o apoio do Governo do Estado, temos certeza que muitos serão contemplados com esse projeto” , disse.

