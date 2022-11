Prefeitura oferta 100 vagas gratuitas para palestra sobre sucesso no empreendedorismo

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta nesta segunda-feira (21), 100 vagas para mais uma atividade on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem”. A palestra “O que precisamos fazer para sermos empreendedores de sucesso” será ministrada pela consultora de Finanças e Empreendedorismo, Roberta Veras, na próxima quarta-feira (23), das 14h às 15h30 (horário Manaus), pela plataforma Microsoft Teams.

Os interessados devem acessar o link https://forms.gle/Am7uB9et3GNAmvRQA e realizar a inscrição nesta segunda-feira. É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação. Os certificados serão enviados em até 48 horas após a palestra.

“Ter sucesso no ramo do empreendedorismo requer muita disciplina, dedicação, foco e estudo. A palestra da semana vai abordar o tema, com dicas e informações valiosas sobre como trilhar um caminho de sucesso nesse meio tão desafiador e competitivo” , destacou o assessor técnico do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

Palestrante

Roberta Veras é consultora de Finanças e Empreendedorismo, educadora e terapeuta Financeira DSOP. Tem 35 anos de experiência no varejo, área pública, Distrito Industrial e turismo.

Projeto

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores em busca de capacitação.

Leia Mais:

Crédito Rosa transforma vida de mulheres empreendedoras do Amazonas

Mais de R$ 243 milhões já foram aplicados para estimular empreendedorismo feminino no AM

Manaus oferta vagas gratuitas para palestra ‘Empreendedorismo com Excelência em Vendas’