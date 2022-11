Crédito Rosa transforma vida de mulheres empreendedoras do Amazonas

Manaus (AM) – O Dia do Empreendedorismo Feminino é neste sábado (19) e mulheres empreendedoras contempladas pelo programa Crédito Rosa, do Governo do Amazonas, enaltecem a importância do benefício em suas vidas profissionais. Lançado no dia 8 de março deste ano, o Crédito Rosa estimula a autonomia e a emancipação da mulher empreendedora.

O programa é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e tem transformado a vida de mulheres que buscam recursos para empreender. Em i sete meses de operação, o Crédito Rosa já realizou mais de seis mil atendimentos a mulheres interessadas no programa.

Uma das contempladas é Suzane Aquino, de 45 anos, que trabalha com a venda de bolos e salgados e recebeu financiamento de R$ 5 mil para investir em seu empreendimento.

“É muito importante ver que acreditam e investem no potencial de mulheres empreendedoras. Com o Crédito Rosa, vou investir e modernizar meu negócio. Trabalho com a venda de bolos e salgados, é sempre bom estar atualizada. Um equipamento moderno com certeza faz a diferença”, disse.

Outra empreendedora é Nely dos Santos, 46, que também recebeu o valor de R$ 5 mil reais. Moradora do município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), ela afirmou que o programa foi responsável por dar um upgrade em seu negócio.

“Tenho uma cozinha industrial há três anos e recebi esse financiamento de R$ 5 mil. Era tudo o que eu precisava para atualizar e modernizar meu negócio. Estou muito grata a essa iniciativa do Governo do Amazonas”, declarou.

As contempladas têm carência de 180 dias, mais 30 meses para pagar e com juros subsidiados de menos de 0,5% ao mês.

O Crédito Rosa é voltado para mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho, mas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia da Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Mais de R$ 243 milhões já foram aplicados para estimular empreendedorismo feminino no AM

Manaus oferta vagas gratuitas para palestra ‘Empreendedorismo com Excelência em Vendas’

Escola de Ideias recebe coletivo e promove o empreendedorismo local