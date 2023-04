Livraria Nacional reúne escritores para comemorar aniversário em Manaus

Autores da editora Valer marcam presença no aniversário da Livraria Nacional

A Livraria Nacional continua as comemorações dos seus 48 anos de existência e a a editora Valer marca presença nas festividades. Neste sábado (15), cinco autores publicados pela editora estarão presentes para dialogar sobre suas obras, às 10h, na própria livraria, localizada na rua 24 de maio, Centro.

Entre os convidados, estarão o professor e autor de “O drone de Yebá Buró”, Thiago Roney; Bernardo Mesquita, professor, músico e autor da obra ‘Das beiradas aos beiradões’; Leyla Leong, jornalista, ilustradora, autora de “O segredo da Velha”, “Cida, a macaca travessa”; “Gavião-Real” dentre outros, o artista plástico, historiador Otoni Mesquita, autor de ‘Manaus, história e arquitetura’, e o mais recente “La belle Vitrine”; e ainda o professor Auxiliomar Ugarte, autor de “Sertões de bárbaros”, “Relação do famosíssimo…” e de artigo em “Trajetórias políticas na Amazônia”.

Todas essas obras estão disponíveis no site da editoravaler.com.br e também pelo whatsapp 92 99613-1113.

A professora Dra. Neiza Teixeira, coordenadora editorial da Valer, ressaltou a importância desses encontros literários para Manaus.

“É comum ouvirmos dos autores da editora Valer que lhes falta um espaço para conversas sobre as suas obras: um encontro entre autores e o público. É nesse sentido que um encontro como esse é importante, além de permitir o diálogo sobre o conhecimento, outros autores e o que estão pensando em âmbito literário”. É importante destacarmos a importância da Livraria Nacional, que exerce um papel muito importante na divulgação do saber e que proporciona o acesso a autores nacionais e internacionais”, explicou.

O evento é gratuito e contará com diversas outras participações.

Sobre a Editora Valer

A editora Valer, sediada há mais de 25 anos na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, conta com um acervo composto por mais de 1.500 títulos.

A Valer publica obras expressivas do pensamento amazônico em diversos segmentos reflexivos: educação, economia, história, antropologia, temas indígenas, cultura e sociedade, além de dissertações e teses acadêmicas, didáticas e de interesse geral. Dispõe, também, de um amplo catálogo de livros para crianças e jovens, ambientados no imaginário amazônico.

Outra vertente do trabalho da editora é a ênfase no resgate de textos relevantes há muitos anos fora de circulação e que estão sendo recuperados, enriquecidos por estudos analíticos, com ortografia atualizada e disponibilizados para os leitores, a exemplo de “A viagem filosófica”, de Alexandre Rodrigues, “Simá”, de Lourenço Amazonas, e “Poranduba amazonense”, de Barbosa Rodrigues.

Para ter acesso a conteúdos exclusivos e saber mais sobre autores e obras da Editora Valer, basta acessar o blogdavaler.com ou ir direto no site editoravaler.com.br.

Sobre a Livraria Nacional

Os irmãos José Maria Monteiro Mendes, João Batista e Paulo Roberto são os responsáveis pela mais antiga livraria de Manaus (AM), a Livraria Nacional, que desde 1975 vem formando leitores na capital amazonense.

A livraria ainda conta com um acervo de cerca de 60 mil livros, inclusive com obras que não são mais produzidas.Para mais informações, é só mandar mensagens pelo WhatsApp, no número (92) 99294-1700.

*Com informações da assessoria

