Banda Batuc Banzeiro lança single “Pro Interior” durante show em Manaus

Manaus (AM) – Uma imersão na cultura popular amazônica e canções autorais é o que promete a banda Batuc Banzeiro, formado por Nando Montenegro, Bruno Mattos e Amada Procópio, no show de lançamento do Single “Pro interior” nesse domingo (4), às 19h30, no Centro Cultural Barravento, no Bairro Praça 14, na Zona Sul de Manaus. Os ingressos estão à venda pelo WhatsApp (92) 98145-1510, no valor de R$30.

O show contará com a participação especial do grupo de Gambá, Maroaga, oriundo de Maués e formado por Tércio Macambira, Duan Raiad, Rô Macambira, João Enan e Amino Vasconcelos, que levará uma atmosfera energizante para compor a festa.

Banda Batuc Banzeiro, formado por Nando Montenegro, Bruno Mattos e Amada Procópio Foto: Divulgação

Segundo Nando Montenegro do grupo Batuc, o single “Pro Interior” é uma convocação para um olhar mais consciente sobre a identidade cultural amazonense.

“Falando a partir da perspectiva manauara, a canção, inspirada no ritmo do Gambá de Maués, aponta para o crescimento caótico de Manaus e traz a cultura popular e os saberes tradicionais do nosso estado como pontos centrais para um desenvolvimento real que respeita as particularidades da terra e do povo amazonense”, explica.

O ritmo de Gambá ainda é pouco conhecido pelos amazonenses, e para Tércio do grupo Maroaga, é importante inserir, cada vez mais, esse ritmo amazônico na cena cultural de Manaus.

“Embora o Gambá seja um ritmo muito presente nas manifestações Culturais da Amazônia ele ainda é um desconhecido por nós nortistas. Queremos mudar essa realidade, e divulgar mais o ritmo de Gambá”, comenta.

*Com informações da assessoria

