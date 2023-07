Estreia do espetáculo “Divaland” exaltando a diversidade no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – A série Encontro das Águas apresentou seu primeiro espetáculo da temporada 2023 na noite de terça-feira (4), no palco do Teatro Amazonas. A obra “Divaland” coloriu um dos mais importantes espaços artísticos do Norte do país com uma apresentação que transitou entre a linha do tempo do mundo pop, inspirando corpos e realidades a ocuparem destaque na arte.

“É um projeto que a gente já pensa há cinco anos e acho que a série, agora, está com maturidade pra gente dialogar com a diversidade, para trazer no palco uma gama de artistas que estavam querendo uma oportunidade e talvez não tivessem”, destacou o maestro Marcelo de Jesus.

“A gente fez uma audição que seria para oito pessoas e, no final, escolhemos mais de 20 e essa diversidade está representada no espetáculo“, enumerou o artista.

Para a atriz e cantora Evelyn Felix, o evento marcou um encontro afetuoso com seu caminho na arte.

“Estive abraçada e vivendo a diversidade com pessoas de outras bolhas artísticas, cantores, atrizes que cantam, gente que está fazendo audição e participando pela primeira vez, então é uma troca muito genuína e gostosa e eu acho que isso engrandece o artista que aproveita essa oportunidade pra conseguir ver outras pessoas, escutar outras vivências”, enfatizou.

Espetáculo Divaland no Teatro Amazonas Foto: Divulgação

A artista foi escolhida para interpretar um sucesso pop da cantora norte-americana Ariana Grande

“Eu nunca pensei que iria cantar uma música de uma artista como ela, então, foi um desafio, constantemente está vindo esse desafio de performance de dançar e cantar e também tem que interpretar não só vocalmente mas corporalmente e tudo isso está sendo uma novidade pra mim”, finalizou Evelyn.

O diretor artístico do espetáculo, Matheus Sabbá, também falou sobre a produção e construção da obra.

“O processo de produção começou com a curadoria, contando quais números musicais achávamos importantes e também a partir dos corpos que a gente encontrou na audição”, destaca Sabbá se referindo ao processo que transformou a construção do espetáculo num momento de encontro.

Durante o espetáculo foi dado destaque a figuras que foram revolucionárias no mundo pop desde o Mágico de Oz, como ícone de esperança para comunidade LGBTQIA+, indo até Dua Lipa que dialoga com a atualidade.

“A partir do encontro com essas pessoas incríveis percebemos o quanto é importante ao propósito da série Encontro das Águas, ser esse palco de encontros, com responsabilidade e qualidade, abrir esse espaço mostra pras próximas gerações de que é possível ocupar o espaço que você quiser, pode sonhar, ter vontades artísticas, desde que você encontre um coletivo que te abrace”, finaliza Matheus.

“Divaland”, que apresenta conhecidas canções de grandes divas da música pop, tem uma segunda apresentação nesta quarta-feira (5), às 20h, no Teatro Amazonas.

*Com informações da assessoria

