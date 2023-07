Festa Via Bumbá tem shows em ritmo de toadas no Shopping ViaNorte

O evento terá as presenças da Cunhã Poranga do Boi Garantido e da Sinhazinha da Fazenda do Boi Caprichoso.

Manaus (AM) – Shows, apresentações culturais, espaço temático, comidas típicas e muita diversão estão na programação do “Via Bumbá”, que será realizado de sexta-feira (7) a domingo (9), sempre a partir das 18h, na na Praça de Alimentação do Shopping Manaus ViaNorte, com entrada gratuita.

O evento vai ser promovido em parceria com o Instituto Mãos Que Criam Artes e com temática alusiva ao Festival Folclórico de Parintins. Os atrativos da festa incluem visitação ao Quintal Parintinense, cenário projetado com paisagens amazônicas, venda de produtos típicos, gastronomia regional, shows com artistas locais e apresentação das toadas dos bois Garantido e Caprichoso.

Isabelle Nogueira Cunhã Poranga Boi Garantido Foto: Divulgação Valentina Cid Sinhazinha da Fazenda Boi Caprichoso Foto: Divulgação Edilson Santana Foto: Divulgação

O público também terá a oportunidade de prestigiar as presenças da Cunhã Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, da Sinhazinha da Fazenda do Boi Caprichoso, Valentina Cid. Outras estrelas do evento serão a banda “Cateto da Toada”, o cantor Edilson Santana, o “Grupo Tambores” e muito mais.

“Estamos muito honrados em promover o ‘Via Bumbá’, uma festa que representa o Amazonas, os amazonenses e sua riqueza folclórica. Teremos uma programação completa e empolgante para aqueles que vão se divertir conosco.”, destaca Vinícius Teixeira, gerente de Marketing do shopping Manaus ViaNorte.



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Caprichoso comemora bicampeonato neste sábado, no Sambódromo

Secretaria de Cultura do Amazonas abre edital para apoio a festividades folclóricas

Circuito ‘Aqui Tem Jazz’ oferece rota especial com estabelecimentos para destacar a cultura jazzística em Manaus