Secretaria de Educação realiza 2ª edição do Festival Folclórico das escolas estaduais de Manacapuru

Manacapuru – O tradicional Festival Folclórico das Escolas Estaduais de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus) chega a 2ª edição com participação de todas as 20 escolas da rede estadual do município. Desse total, 15 escolas farão as apresentações culturais. Trazendo o multiculturalismo, o evento busca promover a integração de estudantes, professores e comunidade em geral.

Na primeira noite do festival, os moradores do município puderam prestigiar apresentações de danças folclóricas, quadrilhas tradicionais e cômicas. Foram oito atrações preparadas pelas escolas, entre elas, a EE Joaquim Coelho, que apresentou a quadrilha “Girassóis da Esperança”, o CMPM IX Jamil Seffair, que levou a quadrilha “CMPM na Roça”, EE José Seffair, com “O balancê breakdance da escola José Seffair” e a EE Carlos Pinho, que promoveu o espetáculo “Ser diferente é legal”.

De acordo com a coordenadora adjunta Pedagógica, Gelcimara Moraes, o festival reuniu aproximadamente 3 mil alunos, divididos em 15 apresentações.

“Nós temos 20 escolas no município, dessas teremos pelo menos 15 unidades de ensino com apresentações culturais, que vão de quadrilhas tradicionais a apresentações de danças de ritmos diferenciados, o que envolve a participação de todos os alunos da nossa rede estadual de Manacapuru”, explicou a coordenadora.

O festival conta, ainda, com bingos e a apresentação das bandas Zabumbada e Forró Casado.

O coordenador Regional Professor Messias Furtado avaliou a primeira noite como uma “superação de expectativa”, pois o público foi grandioso e as apresentações foram muito bem executadas.

“Foi uma alegria para nós vermos as famílias se divertindo, nossos alunos felizes em participar do evento. Educação não se faz só em sala de aula. Educação é movimento e a arte é caminho para construções de conhecimento. Estão todos de parabéns, alunos, familiares e toda equipe escolar. Realizar um evento como este ajuda a promover a diversidade cultural, valoriza a arte e a criatividade, além de incentivar o turismo e movimentar a economia de nossa cidade”, ressaltou o professor.

