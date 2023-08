Orquestra de Violões do Amazonas faz homenagem ao rei Roberto Carlos com o espetáculo ‘Emoções’

A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) apresenta nesta terça-feira (15), às 20h, no Teatro Amazonas, o concerto “Emoções”. Trazendo os maiores sucessos do rei Roberto Carlos em novos arranjos, o tributo conta com a participação da cantora roraimense Sarah Almeida. A entrada é gratuita.

Ao longo dos anos, a Ovam tem realizado importantes parcerias com artistas nacionais e internacionais. De acordo com o maestro Davi Nunes, regente da orquestra, nesta proposta o convite se estendeu a artista que tem sido um sucesso em Roraima.

“Com o espetáculo ‘Emoções’ vamos trazer um repertório com as canções mais emblemáticas do rei, na voz de Sarah. Essa é uma boa oportunidade para estreitar laços e fazer parcerias com o estado”, destaca.

A trilha sonora que sempre fez parte da vida de Sarah se materializa num show muito especial para a cantora.

“Estou muito grata pela oportunidade e pela receptividade, estou há pouco tempo aqui mas já me sinto bem acolhida. A expectativa é de que seja um show marcante, que vai emocionar a todos que estiverem no Teatro”, conta Sarah.

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, criou a Orquestra de Violões do Amazonas em março de 2000, como um novo elemento de sua política cultural no campo das artes, oferecendo ao público a oportunidade de usufruir a boa técnica do violão, proporcionando apresentações de caráter artístico e pedagógico, ampliando possibilidades de divulgação da cultura musical do repertório violonístico no Amazonas para o Brasil afora.

