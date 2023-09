Testemunha diz que personal morreu após manobra arriscada de blogueira: “Saiu da faixa do meio”

Manaus (AM) – Um homem que presenciou o acidente fatal que vitimou o personal Talis Roque da Silva, de 31 anos, na manhã de quinta-feira (31), falou à equipe da Em Tempo que a blogueira Rosa Tavares, de 25 anos, fez uma manobra arriscada e acabou colidindo com a moto de Talis.

A testemunha contou que o carro da blogueira estava na faixa do meio da avenida e ela entrou, com impulso, em uma rua adjacente.

“A moça vinha descendo a rua Pará, só que ela vinha na faixa do meio e do nada, ela resolveu entrar na rua para pegar a esquerda. Só que nesse momento, o motoqueiro vinha pela esquerda, então se você for ver, ele estava certo. A intenção era ela ir reto, mas não sei o motivo dela virar a esquerda”, disse.

Ainda segundo a testemunha, ele não percebeu se a motorista deu seta antes de virar a rua e atingir o veículo do personal.

“Não aparenta que ela deu seta, [ela pensou] vou virar aqui e virou. Ela não se preparou para virar na rua, que seria o certo, sinalizar ou pegar a faixa da esquerda”, contou a testemunha.

Talis chegou a ser socorrido com vida por populares que passavam na via no momento do acidente, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele faleceu.

“Ele tava vivo, tentaram salvar, colocaram ele na picape, não quiseram esperar o Samu. Mas, no trajeto, ele faleceu e chegou sem vida no hospital”, finalizou o homem.

Entrevista

Dia do Profissional de Educação

Nesta sexta-feira (1º) é celebrado o dia do Profissional de Educação Física, porém os profissionais do Amazonas não têm o que comemorar. O Conselho Regional de Educação Física (CREF), publicou, em suas redes sociais, uma nota de pesar lamentando o falecimento do profissional.

Leia mais

‘Foi uma grande fatalidade’, diz blogueira após morte de personal trainer em Manaus

Blogueira causa acidente e mata personal trainer em Manaus; veja vídeo

Blogueira é presa suspeita de mandar roubar e matar empresária em Manaus