A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), lança, nesta segunda-feira (9), um novo edital com 139 vagas gratuitas para cursos de capacitação profissional, que fazem parte dos projetos “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar” e “Empreender”.

As capacitações oferecidas abrangem diversas áreas, como Controladores lógicos programáveis, Rotinas contábeis, Manutenção de refrigeradores residenciais e Power Bi.

“O conhecimento adquirido nestes cursos não apenas abre portas, mas também se revela uma ferramenta poderosa para construir um futuro sólido e próspero. Este é o momento propício para agarrar essa oportunidade e trilhar o caminho certo em direção a uma carreira de sucesso, contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade”, destacou Radyr Júnior, titular da Semtepi.

Para participar, os interessados devem ler o edital na íntegra e realizar a pré-inscrição por meio do link (https://forms.gle/1hksbsxuvDixgL696). Vale ressaltar que a inscrição não garante automaticamente a participação no curso de escolha, uma vez que haverá um processo seletivo detalhado no edital. O resultado dos selecionados será divulgado nesta terça-feira, 10/10.

Os cursos presenciais acontecerão de 18/10 a 21/11, nos períodos vespertino (15h às 18h) e noturno (18h às 21h), na unidade da escola Senai Antônio Simões, localizada na avenida Rodrigo Otávio, nº 2394, Distrito Industrial I, zona Sul. Além disso, os participantes selecionados terão a vantagem adicional de acesso a cursos de Ensino a Distância (EAD), ampliando ainda mais suas oportunidades de aprendizado e capacitação.

