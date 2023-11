Deputado do AM destaca importância de sanção da PL sobre proteção infantojuvenil no esporte

Manaus (AM) – De autoria do deputado estadual Roberto Cidade (UB), o Projeto de Lei n° 419/2023 dispõe sobre medidas ao abuso e exploração sexual em clubes e academias esportivas. Após ser aprovado pelo plenário, aguarda sanção governamental. A importância do projeto é reforçada em casos como a prisão do técnico da Seleção Amazonense de Vôlei da Categoria Sub-16, Walhederson Brandão Barbosa, acusado pela Polícia Civil do Amazonas de estuprar mais de 10 atletas adolescentes.

Conforme o PL, os clubes formadores e academias esportivas deverão elaborar um protocolo de prevenção e combate ao abuso e assédio infantil, que será registrado junto aos órgãos fornecedores de alvarás de funcionamento e estará disponível em suas dependências.

“A implementação de medidas de proteção a crianças e adolescentes contra abuso e exploração sexual em clubes e academias é uma questão urgente. E esse último caso é mais uma demonstração dessa urgência. Nosso PL chega como um reforço às leis Pelé e Joanna Maranhão, que também têm o propósito de inibir esses crimes. Esses dispositivos legais são fundamentais para garantir a proteção das crianças e adolescentes que participam de atividades esportivas e para punir aqueles que cometem abuso e violência sexual. Em nível estadual, o dispositivo favorece a fiscalização, as denúncias e, consequentemente, as punições”, argumentou.

De acordo com o PL, o protocolo da lei conterá diretrizes como a identificação e avaliação dos riscos de abuso e assédio infantil; procedimentos de prevenção e combate ao abuso e assédio infantil; política de comunicação e denúncia de abusos e assédios infantis; treinamento e capacitação dos profissionais e voluntários envolvidos na iniciação e prática esportiva.

Além disso, os clubes formadores e academias deverão exigir que todos os profissionais e voluntários envolvidos na iniciação e prática esportiva de crianças e adolescentes apresentem atestado de antecedentes criminais, anualmente, e os clubes formadores e academias esportivas deverão manter uma ouvidoria para receber denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes, garantindo o sigilo e a proteção dos denunciantes.

A Ouvidoria deverá estar disponível ao público em suas dependências e também ter um canal de denúncias online.

Técnico de vôlei

Walhederson Brandão Barbosa, de 40 anos, atuava na Seleção Amazonense de Vôlei da Categoria Sub-16 e foi preso na manhã da última terça-feira (14), acusado de abusar sexualmente de jogadores com idades entre 15 e 17 anos.

A investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca) identificou mais de dez vítimas do técnico.

Conforme a polícia, o técnico praticava atos sexuais contra os adolescentes com a promessa de torná-los atletas profissionais em times de prestígio. Ainda segundo a polícia, o técnico filmava os estupros.

