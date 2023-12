Progressões publicadas pela Prefeitura beneficia mais de 300 servidores da educação de Manaus

Ato está de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e foi divulgado no Diário Oficial, nesta quinta-feira (28)

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus publicou 673 atos de progressões funcionais, beneficiando 303 servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Diário Oficial do Município (DOM), nesta quinta-feira (28). Resultado do “Programa de Valorização dos Servidores da Educação”, o ato está de acordo com as diretrizes previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

Das evoluções publicadas, 288 servidores são da área do magistério e 15 da área administrativa. Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, em 2021, aproximadamente 3.500 progressões foram publicadas com um investimento de R$ 104 milhões.

As novas progressões vão entrar na folha de pagamento da rede, conforme encaminhamento de cada processo. Só este ano, já foram contemplados 967 servidores.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, falou sobre a preocupação da atual gestão em valorizar os profissionais da educação.

“Esse é um trabalho muito sério realizado pelo prefeito David Almeida e pela equipe da Semed. O benefício do servidor é incorporado na vida funcional, que vai servir para aposentadoria. Já encontrei professores que estão no período de aposentadoria, mas não se aposentam pela falta da progressão. Estamos acabando com isso, e esse servidor que tanto contribuiu com a educação vai poder se aposentar, com um salário digno e isso é motivo de felicidade para todos nós. Em 2024 não será diferente, continuaremos realizando esses processos”, concluiu Dulce Almeida.

