OAB-AM promove 2ª edição da Expo Mulher com mais de 100 expositores e serviços gratuitos

No dia 1º de março, marcando o início do mês da mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), por meio da Comissão Permanente da Mulher Advogada, realizará a segunda edição da Expo Mulher OAB-AM que, este ano, traz o tema “Mulher na Amazônia: Protagonismo e Superação”. O evento, de entrada gratuita e aberto ao público, acontecerá das 9h às 21h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, n° 5001, bairro Flores.

Com mais de 100 expositores confirmados, a Expo Mulher é um espaço de destaque para mulheres advogadas e para todas as mulheres da sociedade, em geral, promovendo inclusão, empoderamento e acesso a diversos serviços.

Além da vasta oferta de expositores, a Expo Mulher oferecerá uma série de serviços gratuitos, visando o bem-estar e o empoderamento feminino. Entre os serviços disponíveis estarão orientação jurídica para mulheres, encaminhamento de Proposta Crédito Rosa e Crédito Profissional, serviços de beleza, emissão de documentos veiculares, orientações sobre impostos e benefícios previdenciários, além de oficinas de empreendedorismo feminino e apoio para mulheres vítimas de violência.

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, destaca a importância da Expo Mulher como um evento emblemático que fortalece o papel da mulher na advocacia e na sociedade como um todo.

“A Expo Mulher é uma iniciativa que reflete nosso compromisso com a igualdade de gênero e com o empoderamento das mulheres, tanto no campo profissional quanto no social. Estamos empenhados em oferecer um espaço inclusivo e enriquecedor para todas as mulheres amazonenses”, afirma o presidente.

Já a presidente da Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB-AM, Marlene Parisotto, destaca a diversidade e a amplitude dos serviços disponibilizados na Expo Mulher.

“Estamos comprometidas em oferecer um evento que atenda às necessidades e interesses das mulheres em diferentes esferas da vida. É uma oportunidade única de acesso a serviços essenciais e de fortalecimento do empoderamento e protagonismo feminino”, enfatiza Marlene.

*Com informações da assessoria.

