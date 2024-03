Manaus (AM) — Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, “Feira das Cores” reúne mulheres empreendedoras na Zona Leste de Manaus. A programação contará com oficinas, torneios e shows musicais durante o horário de funcionamento do centro de compras, no piso L3, do Shopping Grande Circular, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário.

Evento ocorre na sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10) com uma série de serviços gratuitos ao público.

Neste ano, a proposta é destacar a importância das mulheres micro empreendedoras que contribuem significativamente para o crescimento econômico, independência financeira, empoderamento feminino, além disso, visa estimular o desenvolvimento do setor cultural e econômico local.

No dia 8 de março, a feira funcionará das 10h às 22h. Várias mulheres estarão expondo produtos e oferecendo serviços ao público.

A abertura do evento será às 18h no palco da praça de alimentação, seguido do show ao vivo com a artista Andreza Andrade levando alegria e representatividade nesta data importante.

O público também participará de oficinas de artesanato com fuxico, oficinas de pintura em aquarela, workshops, torneio just dance, just dance freeplay, show de talentos SGC, entre outras atividades.

De acordo com Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, todos os anos o centro de compras inclui em sua programação algo de especial que valoriza as mulheres.

A edição de 2024 vem chamar a atenção para a importância da independência financeira das mulheres, por meio do incentivo ao empreendedorismo.

“Esse evento, vem homenagear a todas as mulheres pelo dia 08 de março. Para isso, vamos oferecer uma série de serviços e atividades com o intuito de juntamente com as famílias, celebrar esse dia tão especial para todo mundo”, afirma Júlio.

A Feira das Cores

A Feira das Cores é uma iniciativa de inovação no setor de economia criativa no Amazonas, que acontece em Manaus desde 2022. Oferece espaço para que pequenos empreendedores mostrem seus produtos e seus serviços, além de ser uma oportunidade para que alunos participem de eventos de empreendedorismo em seus próprios locais de estudo.

É também um espaço de networking para auxiliar no intercâmbio de ideias criativas entre os diversos empreendedores que participam das feiras.

Programação completa

Dia 08 – Sexta-feira

10h às 22h: Feira de empreendedoras

18h: Abertura do evento

19h – 20h: Música Ao Vivo

Dia 09 – Sábado

10h às 22h: Feira de empreendedoras

14h: Just Dance Freeplay

14h: Oficina de Artesanato com fuxico

16h: Torneio Just Dance

16h: Oficina de pintura em aquarela

18h: Show de Talentos SGC

20h: Música ao vivo com Márcia Lii

Dia 10 – Domingo

12h às 21h: Feira das empreendedoras

15h – Agradecimentos e encerramento

16-17h – música ao vivo

