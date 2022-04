Show do Mundo Bita ganha sessão extra em Manaus

“Dentro do Mundo Lá Fora” tem um repertório com 19 canções, contemplando todos os álbuns da animação

Manaus (AM)- Devido ao sucesso de vendas, o show do Mundo Bita com Flora, Lila, Dan, Tito e o amigão de bigode laranja, agendado para o dia 15 de maio (domingo), ganhou sessão extra, para receber mais baixinhos na plateia.

Agora serão sessões às 15h e 17h30, no Teatro Manauara, localizado no Piso Buriti, no Manauara Shopping. As compras virtuais podem ser feitas pelo site https://baladapp.com.br/a/show-do-bita-manaus-am-15-de-maio-de-2022/2575.

“Por causa da pandemia, paramos completamente o show e agora voltamos com o mesmo tema que estávamos trabalhando. Falamos sobre como é importante incentivar as brincadeiras ao ar livre e a amizade”, destaca Chaps Melo, criador do Mundo Bita.

Flora, que já conquistou o coração da criançada nos outros shows e tem participação constante nos clipes do Mundo Bita, segue como a cantora nesta temporada. Ela é uma das protagonistas ao lado da turminha e terá um importante papel de conscientização, falando sobre o uso da máscara, o distanciamento em segurança e a higienização das mãos.

Diversos outros personagens terão participação no show, a exemplo da Baratinha em “Insetos”, a Vaquinha em “Fazendinha” e o Palhaço Quebra-Queixo em “Palhaçada”.

“Dentro do Mundo Lá Fora” tem um repertório com 19 canções, contemplando todos os álbuns da animação. A seleção contou com a interação do público por meio das redes sociais, que escolheu as que não poderiam faltar no espetáculo.

Confira o repertório de “Dentro do Mundo Lá Fora”

● Palco de brinquedos

● Eu quero ver você me pegar

● Coragem

● Fundo do mar

● Troca roupa

● Insetos

● A amizade

● A boneca e o boneco

● A diferença é o que nos une

● Magia das cores

● Onde se fabrica o pensamento

● Trem das estações

● Palhaçada

● Viajar pelo safari

● Meu pequeno coração

● Voa, voa passarinho

● Nem tudo que sobra é lixo

● Fazendinha

● Dinossauros

Sobre o Mundo Bita

O Mundo Bita ganhou vida há 10 anos, no Recife (PE), nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Melo e seus sócios – João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida -, todos pais. A princípio, Bita seria o protagonista de um livro digital, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando a figura dele foi transportada para o audiovisual. “Decidi compor algumas letras, melodias e testar a ideia”, conta Chaps.

A ideia deu tão certo que os mais de 90 clipes autorais lançados no Brasil ultrapassam 10 bilhões de visualizações no Youtube. As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre preservação da natureza, criação dos filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.

INGRESSOS:

Inteira: R$ 130,00

Social: R$ 65,00 + 1kg de alimento não perecível

Meia: R$ 65,00

PONTOS DE VENDA

– Site: www.baladapp.com.br

– Bilheteria Oba Ingressos no Teatro Manauara

Funcionamento de 10h às 22h (seg à sábado) e 14h às 21h (aos domingos)

– Loja Oba Ingressos no Shopping Millenium em frente às lojas Bemol

Funcionamento de 9h às 21h ( seg à sábado) e 12h às 18h (aos domingos)

Informações: 3342-8032

