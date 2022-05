Manaus (AM) – O Centro de Manaus receberá o evento “Te Encontro na Barroso”, neste domingo (8). A atividade, promovida pelo Casarão de Ideias, vai contar com música, gastronomia, debate sobre questões ambientais e vai ocorrer a partir das 16h, na rua Barroso. Também vai estimular a economia com a presença de expositores.

”No longo período de isolamento social a arte, em suas mais diversas esferas, foi a companhia de muitos. E para celebrar esse reencontro, criamos esse evento que queremos calendarizar bimestralmente para reunir e pensar a cidade pela cultura”, explica João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias.

No local, estarão mais de 40 expositores ofertando os mais diversos serviços que vão construir ainda mais a relação com o público e a cidade. Entre os serviços estarão disponíveis: roupas e vestuário, acessórios, papelaria e artesanato. “Muitos empreendedores sofreram com a pandemia e essa é uma oportunidade de tentar compensar esse período”, comenta Fernandes.

Na questão socioambiental, foram selecionados projetos que pudessem apresentar ações de responsabilidade como a Organização Internacional Para as Migrações – Manaus, o coletivo Indígena Ind’arte e o projeto de sustentabilidade Litros de Luz.

Já a parte musical contará com atrações de diversos gêneros. As picapes serão comandadas pelas DJs Carol Amaral e Luana Aleixo e pelo palco irão passar o cantor Dan Stump com o show ‘Transe Tropical’, a cantora Rebeca Grana e um tributo ao grupo Guns n’ Roses. Além disso, o público poderá conferir uma intervenção com o Maracatu Pedra Encantada.

“Contaremos, também, com espaços instagramáveis para que todos possam registrar o momento, doação de livros e bicicletas para pedalar pelo Centro de Manaus. Será um evento para celebrar e ‘abraçar’ a Rua Barroso”, finaliza João Fernandes.

