Cine Casarão estreia “A Felicidade das Coisas” e “Amigos de Risco” em Manaus

Manaus (AM)- Nesta semana, o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, na Rua Barroso, 279, bairro Centro, terá como estreias ‘A Felicidade das Coisas’ e ‘Amigos de Risco’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

A primeira exibição de ‘A Felicidade das Coisas’ será na quinta-feira (19), às 15h30. Com direção de Thais Fujinada, o filme mostra Paula, uma mulher de 40 anos e que está esperando seu terceiro filho, enquanto passa o tempo entre uma praia feia e uma recém-adquirida e modesta casa de veraneio, no litoral paulista, onde pretende construir uma piscina para os filhos.

Quando seus planos se desfazem por conta de problemas financeiros, ela se torna cada vez mais sufocada pelo peso das responsabilidades. Deixada sozinha pelo marido e lidando com as constantes demandas do filho adolescente, que está conhecendo um novo mundo, Paula precisa confrontar suas próprias expectativas e frustrações, o que nos revela uma associação profunda entre amor e perda. A reexibição será na sexta-feira (20), às 18h.

Também na quinta-feira, mas às 17h, entra em cartaz ‘Amigos de Risco’, de Daniel Bandeira. Após anos em fuga, Joca está de volta à cidade. E, para comemorar, nada melhor que uma noitada com seus bons amigos Nelsão e Benito. Mas o alegre reencontro vira um pesadelo quando Joca subitamente passa mal.

Sem dinheiro, transporte ou comunicação, seus amigos agora precisam carregá-lo pela cidade deserta até o hospital mais próximo. Vai começar uma corrida contra o tempo cheia de surpresas capazes de abalar os mais firmes laços de amizade.

Ópera

Ainda na programação do projeto ‘Ópera na Tela’, o Cine Casarão exibirá ‘La Traviata’, de Giuseppe Verdi (sexta, às 15h30), ‘Les Indes Galantes’, de Jean-Philippe Rameau e Louis Fuzelier (sábado, dia 21, às 15h30) e ‘O Cavaleiro da Rosa’, de Richard Strauss (domingo, dia 22, às 15h30). Os ingressos também podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

