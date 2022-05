Documentário sobre grupo de dança do AM é selecionado para festival em Goiânia    

O curta-metragem foi o único do Norte selecionado para o "D 'OLHAR – Festival Itinerante de Dança e Vídeo'

Arte do AM

Manaus (AM) – Os passos de jovens ribeirinhos de Codajás que dançam coreografias contemporâneas nas margens do rio Solimões inspiraram o diretor Marcelo Ramos a criar o documentário Rotina Cabocla, gravado com fomento da Lei Aldir Blanc em 2021.

O curta-metragem foi o único do Norte selecionado para o “D ‘OLHAR – Festival Itinerante de Dança e Vídeo”, que vai ser realizado de 24 a 28 de maio em Goiânia, no Sesc Centro Goiás.

A produção audiovisual selecionada leva o mesmo nome do espetáculo encenado pelo Grupo Arte e Movimento, que é coordenado pelo coreógrafo Kevin Peres e composto por jovens do município amazonense onde as gravações ocorreram.

Segundo a organização do festival, ao todo foram inscritas 222 obras de diversos países, das quais foram selecionadas 62 que exteriorizam a dança em diversos contextos e diversas realidades sociais para exibição nas categorias de Videodança e Documentário.

No fim deste mês, o D ‘OLHAR – Festival Itinerante de Dança e Vídeo promoverá a realização de oficinas de videodança, exibição dos filmes inscritos na mostra competitiva, premiações, apresentações de espetáculos de dança, instalação interativa e exibição dos filmes premiados em quatro parques da cidade, seguindo para os municípios de Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás. Todas as atividades terão entrada franca.

Inspiração na Amazônia

De acordo com Ramos, a documentação da história do grupo e o registro do espetáculo são importantes para a cidade de Codajás.

“O documentário nasceu da percepção de que era necessário registrar esse trabalho conceitual, genuíno, quase autodidata e feito com qualidade pelo Kevin Peres e os seus bailarinos. O documentário não conta apenas a história do grupo, mas também mostra a realidade e as dificuldades que quem se aventura a fazer arte no nosso Amazonas enfrenta”, disse o diretor.

Já o coreógrafo Kevin Peres destaca a relevância da produção cultural do município ganhar destaque. “É uma felicidade imensa saber que um trabalho feito no interior do Amazonas que retrata o nosso cotidiano e a nossa realidade através da dança obteve a aprovação em um festival importante e que abrange um cenário nacional e internacional. Estamos todos orgulhosos de levarmos o nome de Codajás tão longe”, disse.

O filme tem 15 minutos de duração e também pode ser conferido gratuitamente no Canal do Youtube “Grupo Arte e Movimento Codajás”.

Outras premiações

O documentário e o espetáculo Rotina Cabocla foram gravados em 2021. Ambos são frutos de um projeto vencedor do Prêmio Feliciano Lana, realizado pelo Governo do Amazonas com fomento da Lei Aldir Blanc.

A obra também já foi selecionada para o 4º Olhar do Norte Festival de Cinema.

*Com informações da assessoria

Fotos: Divulgação

