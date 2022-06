Suspeito de assassinar gari em Manaus é preso em Água Boa (MT)

O crime ocorreu no dia 3 de abril deste ano, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital

Manaus (AM) – Suspeito de assassinar o gari Leandro da Costa Oliveira, que tinha 27 anos, Jhonatan Moraes Monteiro, de 20 anos, foi preso nesta sexta-feira (10), no município de Água Boa (MT). O mandado de prisão preventiva foi cumprido pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso (PC-MT).

A delegada-adjunta da DEHS, Marília Campello, afirmou que Jhonatan é o responsável pela morte do gari, e foi quem efetuou um disparo de arma de fogo contra ele após uma discussão. Outros dois indivíduos que também estavam sendo investigados nesse crime, já foram localizados e presos.

“Após a divulgação da imagem de Jhonatan, obtivemos informações de que ele estaria no município de Água Boa. Sendo assim, entramos em contato com a PC-MT, que efetuou a prisão dele”, informou a delegada.

Relembre o caso

Leandro da Costa Oliveira foi baleado durante uma briga generalizada na saída de um bar, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital amazonense. O crime ocorreu no dia 3 de abril deste ano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a irmã da vítima não revelou o motivo da discussão, mas disse que um dos envolvidos sacou uma arma de fogo e disparou contra Leandro.

O gari ainda foi levado por populares ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

*Com informações da assessoria

