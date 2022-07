Quadrinho do Norte ‘Brega Story’ é finalista do prêmio CCXP Awards

A lista foi anunciada durante uma live com a presença dos Presidentes do Júri

Com quase 200 mil votos populares no site da CCXP Awards e a seleção do Júri Técnico, a organização da CCXP anuncia a lista de finalistas para a maior premiação da cultura pop nacional. O quadrinho no Norte do país, Brega Story, concorre como finalista nas categorias: melhor quadrinho, quadrinista, álbum, desenhista e melhor arte-finalista.

A primeira edição do evento acontece no dia 15 de julho, na Sala São Paulo e promete agitar a indústria cultural brasileira. Ao todo serão distribuídos 32 troféus para as melhores obras, artistas e criadores de conteúdo em seis vertentes da cultura pop: Filmes, Séries, Literatura, Games & eSports, Quadrinhos e Creators.

A lista foi anunciada durante uma live com a presença dos Presidentes do Júri e muitos spoilers sobre a premiação, entre elas, o Troféu da CCXP Awards. O nome dos 150 finalistas estão disponíveis no site oficial.

Para eternizar, a CCXP Awards apresenta “Glória”, o troféu inspirado em um dos símbolos da cultura pop, os dragões. A escolha foi feita devido a presença dessa figura mitológica em todas as categorias presentes na CCXP Awards (Games, Filmes, Quadrinhos, Séries e Literatura).

A partir da última sexta-feira (1º) até o dia 6 de julho, o público terá a oportunidade de votar para eleger os vencedores de cada subcategoria pelo site. Assim como na etapa anterior, a votação será composta do júri técnico e por votação aberta para o público que, mais uma vez, conta como o voto de um jurado.

“Será briga de cachorro grande”, disse o autor Gidalti Moura.

“Brega Story é, instantaneamente, um dos melhores quadrinhos já feitos no Brasil. Uma obra-prima”, disse o fã Márcio Paixão Júnior.

O evento

Para Roberto Fabri, curador das marcas CCXP, a lista dos finalistas da premiação mostra a pluralidade e a qualidade do trabalho desenvolvido no Brasil. “Temos obras e celebridades finalistas de diferentes áreas da cultura pop nacional com oportunidade de subir no solo sagrado da Sala São Paulo, isso será histórico. Queremos entregar uma noite inesquecível e que todo esse trabalho junto da indústria de entretenimento ajude a acelerar ainda mais, a produção nacional”.

A CCXP Awards segue moldes estabelecidos por grandes eventos como o Oscar, Festival de Cannes e o The Game Awards fechado para o público, contando apenas com convidados. O evento de gala tem a previsão de duração de 2h30, excluindo alguns momentos como Red Carpet, homenagens e shows. A transmissão total do conteúdo, envolvendo a CCXP Awards, está estimada a ultrapassar 6 horas e poderá ser conferida no site e redes sociais da CCXP, Omelete e streamer parceiros.

Vale destacar que na CCXP Awards, apenas as categorias ‘Filmes’, ‘Séries’ e ‘Games’ contarão com uma única subcategoria que irá premiar o melhor produto em escala global. Em todas as outras categorias e subcategorias, os concorrentes são 100% nacionais.

VEJA LISTA

FILMES

– Melhor Filme do Ano (Global)

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Ataque dos Cães

Druk – Mais uma Rodada

Encanto

Judas e o Messias Negro

– Melhor Filme (BR)

A Última Floresta

Medusa

Medida Provisória

Eduardo e Mônica

Turma da Mônica – Lições

– Melhor Direção (BR)

Anita Rocha da Silveira – Medusa

Anna Muylaert e Lô Politi – Alvorada

Daniel Rezende – Turma da Mônica

Lázaro Ramos – Medida Provisória

Luiz Bolognesi – A Última Floresta

– Melhor Ator (BR)

César Mello – Doutor Gama

Gabriel Leone – Eduardo e Mônica

Irandhir Santos – Piedade

Lázaro Ramos – O Silêncio da Chuva

Seu Jorge – Marighella

– Melhor Atriz (BR)

Alice Braga – Eduardo e Mônica

Grace Orsato – Meu nome é Bagdá

Jéssica Ellen – Cabeça de Nêgo

Renata Carvalho – Vento Seco

Taís Araújo – Medida Provisória



SÉRIES DE TV

– Melhor Série do Ano (Global)

Round 6

Succession

Arcane

WandaVision

Ted Lasso

– Melhor Série (BR)

Cidade Invisível

Manhãs de Setembro

O Caso Evandro

Sintonia

Sob Pressão

– Melhor Ator (BR)

Christian Malheiros – Sintonia

Fábio Assunção – Onde Está Meu Coração

Flávio Tolezani – DOM

Gabriel Leone – DOM

Selton Mello – Sessão de Terapia

– Melhor Atriz (BR)

Alessandra Negrini – Cidade Invisível

Hermila Guedes – Segunda Chamada

Letícia Colin – Onde Está Meu Coração

Letícia Colin – Sessão de Terapia

Liniker – Manhãs de Setembro



QUADRINHOS

– Melhor Quadrinho (BR)

Arlindo

Brega Story

Carniça e a Blindagem Mística: Parte Dois A tutela do Oculto

Confinada

Escuta, Formosa Márcia

– Melhor Quadrinista (BR)

Gidalti Jr. – Brega Story

Ilustralu (Luiza de Souza) – Arlindo

Laerte – Manual do Minotauro

Marcello Quintanilha – Escuta, Formosa Márcia

Shiko – Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

– Melhor Álbum (BR)

Arlindo

Brega Story

Carniça e a Blindagem Mística: Parte Dois A tutela do Oculto

Escuta, Formosa Márcia

Isolamento

– Melhor Tira e Web-tira (BR)

A Urna – Amanda Miranda

Anésia & Dolores

Como eu sobrevivi à COVID-19 e seus amigos! (Tira)

Manual do Minotauro

Tê Rex: Zapzombie

– Melhor Roteirista (BR)

Gabriel Nascimento – A menor distância entre dois pontos é uma fuga

Ilustralu (Luiza de Souza) – Arlindo

Kash Fyre – Espetaculare Meneghetti

Leandro Assis e Triscila Oliveira – Confinada

Marcello Quintanilha – Escuta, Formosa Márcia

– Melhor Desenhista (BR)

Shiko – Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

Orlandeli – Chico Bento – Verdades

Guilherme Petreca – Shamisen: Canções do Mundo Flutuante

Camilo Solano – Cidade Pequenina

Gidalti Jr. – Brega Story

– Melhor Arte-Finalista (BR)

Alcimar Frazão – Lovistori

Amanda Miranda – A Urna

Gidalti Jr. – Brega Story

Leandro Assis – Confinada

Orlandeli – Chico Bento — Verdade

– Melhor Colorista (BR)

Fabi Marques – Anne de Green Gables

Guilherme Petreca – Shamisen: Canções do Mundo Flutuante

Ilustralu (Luiza de Souza) – Arlindo

Orlandeli – Chico Bento – Verdade

Shiko – Carniça e a Blindagem Mística: A tutela do oculto

GAMES & ESPORTS

– Melhor Game (Global)

It Takes Two

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Resident Evil Village

– Melhor Game (BR)

Aspire: Ina’s Tale

Dodgeball Academia (Pocket Trap / Humble Games)

Unsighted (Studio Pixel Punk)

– Melhor Game Competitivo (BR)

Free Fire

R6 – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Valorant

– Melhor Game Mobile (BR)

Free Fire

League of Legends: Wild Rift

Pokémon Unite

– Melhor ORG (BR)

AfroGames

Fúria

Loud

paiN Gaming

RED Canids Kalunga

– Melhor Pro-Player Masculino (BR)

Andrei “Art” Piovezan

Gabriel “Aegis” Lemos

Gabriel “FalleN” Toledo

Gustavo “Sacy”

Yago “Yago exe” Vinícius

– Melhor Pro-Player Feminina (BR)

Bruna “Bizinha” Marvila

Elizabeth “Liz” de Sousa

Gabriela “GaB” Scheffer

Karina “kaah” Takahashi

Natália “Daiki” Vilela

LITERATURA

– Melhor ficção (BR)

A extinção das abelhas

O Serviço de Entregas Monstruosas

O Último Ancestral

– Melhor não-ficção (BR)

Elke: Mulher maravilha

Ney Matogrosso: A Biografia

Racionais Mc’s: Sobrevivendo no inferno

CREATORS

– Melhor Streamer Masculino (BR)

Alanzoka

Alexandre Gaules

Casimiro

Jota Plays

Liminha

– Melhor Streamer Feminina (BR)

Camila Vieira (Kalera)

Diana Zambrozuski

Gabi Cattuzzo

Nicolle Merhy (Cherrygumms)

Sher Machado

– Melhor Canal / Criador revelação (BR)

Folclore BR: Uma Nova Visão

Luva de Pedreiro

Professor Noslen

Raphael Vicente

thallitaxavier

– Melhor Criador de conteúdo (BR)

Carol Moreira

Diva Depressão

Jovem Nerd

mikannn

phsantos

– Melhor Podcast (BR)

Confins do Universo

Mano a Mano

Modus Operandi

NerdCast

Um Milkshake Chamado Wanda

– Melhor Mesacast (BR)

Ciência Sem Fim

Lança a Braba Podcast

Mais que 8 minutos

Podpah

Venus Podcast

Edição Web: Bruna Oliveira

