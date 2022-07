Espetáculo “A Bela e a Fera- Musical Cristão” inicia neste fim de semana em Manaus

Baseado na história infantil, o musical fez uma releitura do conto misturando fantasia e realidade com a temática cristã

Manaus (AM)- Inicia neste sábado (9) e segue até o próximo dia 17 de julho o espetáculo do clássico da literatura francesa: A Bela e a Fera, no Auditório da Nova Igreja Batista em Manaus, localizado na avenida Torquato Tapajós 4444 – Perto do viaduto do aeroporto. O espetáculo é dos mesmos produtores de “Um sonho de natal”.

A Nova Igreja Batista tem se destacado com a arte cristã tornando-se um diferencial nesse segmento, produzindo grandes musicais com a temática cristã, tais como Fantasma da Ópera, Piratas, Mágico de Oz, etc. Para este espetáculo a entrada é gratuita.

Baseado na história infantil, o musical fez uma releitura do conto misturando fantasia e realidade com a temática cristã, que encantará adultos, jovens e crianças.

“Um show para toda a família. Para todas as idades e credos. Sem recolhimento de ofertas e com uma linguagem acessível a todos”, diz a organização do musical.

Cerca de mil artistas, sendo a grande maioria amadores, trabalham diretamente no espetáculo, entre atores, dançarinos, artes performáticas e os grupos técnicos. Um MIX artístico de Teatro, Dança, Coreografia Interpretativa, Patins Artístico, Percussão, Artes Acrobáticas e Circenses, Pantomima, Orquestra e mais.

Horários

Segunda a sexta: 20:00H

Sábados: 17:30H e 20:00H

Domingos: 15:00H, 17:30H e 20:00H

*Com informações da assessoria

