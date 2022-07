Consumo nas classes C e D na Região Norte apresenta um crescimento de 1,4%

Neste mesmo período, observou-se uma elevação de 2% no gastos no País, impulsionada pelo setor de Lojas de Roupas (14%), principalmente pelas compras para o Dia das Mães

A região Norte apresentou um avanço de 1,4% no consumo das classes C e D em maio ante abril, segundo os dados da Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander focada em inclusão econômica. O levantamento, realizado mensalmente e que busca traçar o perfil do consumidor das classes de menor poder aquisitivo, detectou um crescimento no volume de gastos no País de 2% nesse período.

Na pesquisa, exceto o Nordeste, onde o consumo recuou 2,4%, as regiões brasileiras mostraram alta, a exemplo da Norte. O Sudeste teve uma recuperação de 3,3%, seguido do Sul (1,5%) e Centro-Oeste (0,1%).

Média do País

No cenário nacional, que teve 2% de aumento, os dados da fintech apontam que o resultado foi impulsionado pelo comércio nas lojas de roupas. Esse setor teve um incremento de 14% em decorrência das compras em comemoração ao Dia das Mães.

Os setores que mostraram altas mais significativas no consumo foram: Lojas de Roupas (14%), Transporte (7%), Automóveis e Veículos (6%), Lojas de Artigos Diversos (6%), Prestadores de Serviços (6%), Combustíveis (5%) e Drogarias e Farmácias (5%). Já os setores que mostraram recuo foram: Rede Online (-3%), Companhias Aéreas (-2%), Diversão e Entretenimento (-2%) e Hotéis e Motéis (-1%).

Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil, afirma que a alta no consumo destas classes sociais, mesmo que pequena, mostra que a economia no varejo está se recuperando aos poucos. “O dado também foi impactado pelas compras no Dia das Mães, que geralmente traz um aquecimento ao comércio varejista. Mas percebemos que mesmo os setores que não têm correlação com o Dia das Mães mostraram alguma recuperação”, afirma a executiva, que aponta como exemplo os setores de Transportes, Automóveis e Veículos e Prestadores de Serviços.

O levantamento mostrou também que o principal gasto no orçamento continua sendo o com Supermercado (36,9%). Em segundo lugar estão Restaurantes (13%), Lojas de Artigos Diversos (10,3%) e Combustível (7,7%). Outro dado da pesquisa da Superdigital mostra que 87% dos gastos totais foram feitos presencialmente, mantendo o mesmo percentual de abril.

Em relação ao ticket médio, houve aumento nos setores Lojas de Roupas (11%), Lojas de Artigos Diversos (6%), Prestadores de Serviços (6%), Serviços (4%), Automóveis e Veículos (4%) e Combustíveis (3%). Contudo, caiu o ticket médio de Companhias Aéreas (-30%), Rede Online (-4%), Supermercado (-3%) e Restaurantes (-2%).

*Com informações da Superdigital

Leia mais:

Inflação para famílias com renda mais baixa é de 0,62% em junho

Gastos com turismo no AM caem de R$ 149,6 milhões para 69,0 milhões

Feira da FAS realiza evento de festa ‘julina’ neste domingo (10)