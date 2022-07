Flamengo e Athletico-PR empatam e deixam decisão para jogo de volta na Copa do Brasil

Terminou tudo igual nos primeiros 90 minutos do duelo rubro-negro entre Flamengo e Athletico-PR, válido pelas quartas de final da Copa Intelbras do Brasil.

Na noite desta quarta-feira (27), em partida disputada no Maracanã, as equipes não saíram do 0 a 0 e vão decidir a vaga no dia 17 de agosto, na Arena da Baixada.

O jogo

Embalado pelo torcedor que lotou o Maracanã, o Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo desde o apito inicial. A equipe carioca desceu para o intervalo com mais de 60% de posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem no placar.

Nos primeiros 20 minutos, o time da casa chegou com perigo em quatro oportunidades. João Gomes, Pedro e Gabriel viram o goleiro Bento salvar o Furacão, enquanto Rodinei arriscou de fora da área, mas errou o alvo.

Já na marca dos 30, Gabriel desperdiçou a melhor chance do Fla, após cruzamento de João Gomes. Mais tarde, Pedro e Arrascaeta voltaram a assustar para os cariocas.

Do outro lado, o Athletico só apareceu no ataque aos 45 minutos em bela jogada de Terans, que achou Fernandinho dentro da área e o camisa 5 soltou a bomba por cima da meta adversária.

Depois das conversas nos vestiários, o Flamengo manteve o controle das ações. Pedro, aos quatro, acertou o poste e Arrascaeta, aos seis, passou perto.

Tentando uma resposta rápida, a equipe paranaense assustou após cruzamento de Khellven. Mas foi o Rubro-Negro carioca que seguiu pressionando no ataque.

Arrascaeta criou mais uma boa oportunidade em cobrança de falta. Na sequência, Gabriel teve mais duas chances, a primeira tentativa parou em Khellven, que afastou o perigo em cima da linha, e a segunda carimbou o poste.

Passados os 40 minutos, foi a vez do Furacão assustar na bola parada, com Matheus Felipe e Erick. Mas a rede insistiu em não balançar no Maracanã.

*CBF

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Thiago Ribeiro- AGIF

