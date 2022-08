Congresso mira o crime

Ao retomarem ontem suas atividades no Congresso Nacional, deputados e senadores anunciaram que o combate ao crime organizado será uma das pautas prioritárias dos debates políticos na maior casa legislativa do país.

Já não era tempo de os congressistas assumirem a pauta, dada a desafiadora escalada do crime organizado nas capitais brasileiras e especialmente na Amazônia, onde a Tríplice Fronteira, abrangendo Brasil, Peru e Colômbia, é motivo de particular preocupação devido as fortes ações das facções criminosas nos rios Solimões e Javari.

Em 2019, segundo o então superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, 90% da madeira exportada pelo Brasil possuía origem ilegal. Mas não é só a madeira que atrai o interesse dos criminosos que traficam drogas. Eles agora também se associaram a negócios milionários, sobretudo no Amazonas, envolvendo garimpo, pesca ilegal e prostituição infantil. Os negócios visam o mercado negro da América do Norte e da Europa.

Conforme o Ministério Público Federal, entre 2018 e 2020 uma única indústria joalheira de Manaus abocanhou 316 kg de ouro de origem ilícita provenientes de garimpos em Roraima, Rondônia e do interior do Amazonas. Ainda de acordo com o MPF, os danos ambientais causados pelo crime alcançaram R$1,7 milhão no período.

Logo, o Congresso bem procede ao pautar a luta contra o crime organizado no país. Para a população da Amazônia, a pauta representa uma grande esperança de que, finalmente, ações ostensivas serão colocadas em prática para coibir a farra criminosa na Tríplice Fronteira.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

São Paulo é a “excrescência”

O acesso à Justiça e os meios de composição de conflitos: mediação e conciliação

BR-319 sai das cinzas