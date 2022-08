Artistas locais são divulgados para o Paço a Passo 2022

O festival contará com três palcos: Tucupi, Caboquinho e Coreto, além do espaço cultura urbana onde irão se apresentar mais de 187 artistas

Manaus (AM) – Cerca de 660 artistas locais são divulgados como atrações do maior festival de artes integradas do norte do país ‘#SouManaus Paço a Passo 2022’ que irá ocorrer nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (26) no auditório da prefeitura de Manaus localizado na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

Durante a coletiva o projeto do evento foi apresentado junto com a estrutura do espaço que irá receber artistas nacionais e locais durante os quatro dias de apresentações.

O prefeito de Manaus, David Almeida disse que o festival irá colocar a cidade entre os maiores destinos turísticos do país, além disso, o festival irá trazer mais visibilidade para potencializar a carreira dos artistas locais.

“Eu quero que os artistas locais tenham quatro, cinco apresentações e no final do mês tenha o seu salário fixo para manter a sua vida, a sua dignidade. Eu quero que Manaus seja conhecida como a cidade da cultura no mundo todo”, disse David.

O festival ‘Sou Manaus Paço a Passo 2022 contará com três palcos: Tucupi, Caboquinho e Coreto, além do espaço cultura urbana onde irão se apresentar mais de 187 artistas, e o espaço Passinho Kids – Palco Museu.

Entre as atrações estão: Alaidenegão, DJ Marcos Tubarão, Kurtsutil, Gang do Forró, DJ, Rafa Militão, Márcia Novo, Duda Raposo, DJ Madame C, Gabi Farias, Karen Francis, Bel Martine, Cangas do Forró, DJ Layla Abreu, Nunes Filho, Oficial BO, Uendel Pinheiro, Casa de Caba, DJ Emílio, Trio Agenor, Agostinho e Leo, Antônio Bahia, Conduta 092, Mulheres na Roda de Samba, DJ BS Rapha, Jambu, Flow Music, Nicolas Jr, Shelter, DJ Pimenta com sal, The Stone Ramos, Jr. Rodrigues e Dudu Brasil, DJ Leandro Menezes, Mikael, Forró Delivery, Banda Faixa Nobre, DJ Crucket Bug, Cordão de Beiradão Salomão, Couro Velho.

Entre as atrações do gospel estão: Tambores pentecostais, Dj Alex Silva, Jander Rios, Banda Templos, Maranata Worship, DJ David Machillis, Vertical, Tony Sales e Banda Atrium.

Confira a programação:

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Prefeitura de Manaus divulga nova data de atrações do Passo a Paço 2022

Prefeitura divulga resultado preliminar de edital para vendas de alimentos no Passo a Paço 2022

Prefeitura lança edital para vendas de alimentos no Festival “Sou Manaus Passo a Paço 2022”

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook