Guns N´Roses fazem a festa dos fãs em Manaus

Manaus (AM) – Os integrantes da banda Guns N’ Roses desembarcaram em Manaus, na tarde da última segunda-feira, 29, três dias antes do show pela turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!, tão aguardada pelos fãs. Essa é a décima vinda do grupo ao Brasil, mas a primeira apresentação na capital do Amazonas

Eles se hospedaram no Juma Ópera Hotel, no centro da cidade e aproveitaram para conhecer os rios que banham Manaus e a Floresta Amazônica, inclusive nadaram com os botos no rio Negro. Os fãs permanecem na porta do hotel, enloquecidos com a presença dos ídolos na capital.

A banda está na cidade, onde começa uma série de shows pelo Brasil antes e depois do Rock in Rio 2022. Além de Manaus (e do festival), Axl Rose, Slash e Duff McKagan se apresentam em Recife (4/9), Goiânia (11/9), Belo Horizonte (13/9), Ribeirão Preto (16/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e Porto Alegre (26/9). A turnê viaja pela América do Sul, com 14 shows no total.

