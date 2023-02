Carnaval e Segurança: uma combinação para a folia

O Carnaval retorna às avenidas do Brasil após dois anos de restrições por conta da pandemia de covid-19. Na primeira edição novamente “100%” da festa popular, empresas e produtores culturais demonstram grande expectativa com o evento, que deverá movimentar mais de R$ 8 bilhões neste ano e atrair centenas de milhões de dólares de estrangeiros que desembarcam no Brasil para a festa. Ao todo, o Ministério do Turismo estima que 46 milhões de pessoas devem pular o Carnaval 2023 no país.

O carnaval é uma época de celebração e descontração para muitas pessoas, mas também é conhecido por ser uma época de excessos, incluindo o consumo excessivo de álcool que pode levar a problemas de saúde, como intoxicação alcoólica, lesões, acidentes de trânsito e violência.

Durante o carnaval, é comum o registro de aumento na criminalidade, como furtos, roubos e atos de violência. Isso pode ser devido a uma combinação de fatores, incluindo a presença de multidões de pessoas e o consumo excessivo de álcool.

O que temos de ter em mente é o equilíbrio entre a folia e a responsabilidade como cidadãos. Muitos saem das suas casas para festejar e relaxar em meio à tensão do dia a dia. Mas existem aqueles mal intencionados que saem de casa já com a predisposição de cometer crimes, e para isso temos o preparo do Sistema de Segurança Pública e órgãos competentes para grandes eventos.

É notório que a Segurança Pública tem papel fundamental para garantir a ordem nas ruas durante os desfiles das escolas de samba, nas bandas e blocos e demais festas carnavalescas. Desde ações de prevenção, conscientização e patrulhamento, as Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e do Detran-AM, se dividem por todas as zonas da capital, onde se concentram os eventos e o grande público.

No final de semana passado, o Detran-AM contabilizou 172 autuações, sendo 69 alcoolemias e 28 recusas, durante fiscalizações da Lei Seca no período de Carnaval. Um condutor chegou a ser preso em flagrante ao conduzir veículo sob efeito do álcool. Isso tudo na primeira semana de Carnaval.

Neste sábado e domingo, Manaus vai registrar o início das grandes bandas e blocos de rua que já são tradicionais na capital. A expectativa de público é de 600 mil pessoas circulando entre os mais de 50 eventos mapeados pela Associação de Entretenimento do Estado do Amazonas (Asseeam). Para isso, a Polícia Militar estará presente nas ruas e orienta os foliões com dicas de segurança para curtir as festas: se for levar crianças aos “bailes infantis”, ter atenção redobrada e atentar para identificação dos menores; levar apenas a quantia de dinheiro necessária, principalmente nas festas abertas e em locais de grande aglomeração; ficar atento quando utilizar o telefone celular; atenção redobrada com as carteiras, bolsas e demais objetos de uso pessoal; procurar locais seguros para estacionar o carro e evitar deixar objetos expostos no interior do veículo.

A missão de garantir a ordem, proteção e segurança da população durante o Carnaval é árdua. É necessário conscientizar que todos fazem parte do processo: os foliões devem curtir com responsabilidade, sem uso excessivo de álcool, sem combinar bebida e direção, além de senso crítico de não cometer assédios, atitudes criminosas ou que ferem os direitos das pessoas. E para os agentes públicos e da Segurança a máxima é sempre a mesma: servir e proteger.

Um bom, seguro, responsável e consciente Carnaval a todos!