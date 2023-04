Henrique e Juliano apresentam show na Arena da Amazônia neste sábado (22)

Manaus (AM) — Um dos shows mais pedidos e esperados dos últimos anos pelo público de Manaus está mais perto do que nunca. Henrique e Juliano voltam à capital amazonense neste sábado (22) para uma mega apresentação na Arena da Amazônia.

Além da dupla sertaneja, o palco também receberá os shows de Murilo Huff e Dubdogz.

Assinado pela Fábrica de Eventos, o show tem ingressos vendidos em pontos físicos e pela internet.

As compras presenciais podem ser feitas nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium. Já a venda pela Internet é feita por meio do link https://www.guicheweb.com.br/henrique-e-juliano-manaus_20439.

Setores e Ingressos

A classificação para o show da dupla sertaneja mais estourada do momento é de 15 anos.

Os valores dos ingressos variam conforme o setor escolhido pelo cliente. Os valores ficam entre R$ 100 e R$ 1.620, podendo ser parcelados em até três vezes nos cartões de crédito.

Os setores vão oferecer serviços diferenciados. A lista completa, com cada valor, também pode ser conferida no link https://www.guicheweb.com.br/henrique-e-juliano-manaus_20439.

Henrique e Juliano

Visionários, eles vislumbraram o potencial do mercado digital, antes mesmo dele se consolidar. O que fez deles os artistas mais expressivos dos últimos tempos. Henrique e Juliano se consolidaram com um dos maiores artistas brasileiros, de todos os gêneros.

O canal do YouTube somam mais de 15,4 milhões de inscritos, e mais de 13,9 bilhões de visualizações, na principal plataforma de áudio Spotify são quase 11 milhões de ouvintes mensais, e só para se ter uma ideia do tamanho da dupla, possuem só em três faixas mais de 500 milhões de plays.

O sétimo DVD da carreira da dupla, o ‘Manifesto Musical’, entregou ao público 27 faixas gravadas num cenário que traduz a essência dos irmãos. A canção escolhida como primeira foi “Arranhão”, mais um sucesso absoluto, contabilizando números acima de 293 milhões de plays na maior plataforma de áudio e 213 milhões de views no canal oficial da dupla.

Murilo Huff

Murilo Huff, cantor e compositor, nasceu em Goiânia, no berço da música sertaneja e desde pequenino já era fascinado por música.

Aos 12 anos, Murilo já tocava violão e aos 15 começou a compor. Sempre desinibido, amava estar nos palcos e falar em qualquer microfone na qual tivesse acesso. Murilo iniciou a carreira de cantor nos barzinhos e botecos, aliando os shows à rotina de compositor.

Hoje, conta com mais de 729 milhões de views totais no YouTube e mais de 482 milhões de streams no Spotify, além de acumular milhões de seguidores em suas redes sociais, de forma geral.

Dubdogz

Os irmãos Lucas e Marcos já contabilizam mais de 10 anos de carreira, foram vários projetos que, nesta longa jornada, contribuíram para o amadurecimento artístico e musical da dupla.

Com passagem por diversos países como Alemanha, África do Sul, Dinamarca, Suíça, França, Austrália e México. Destaque no Rock In Rio 2019, a dupla de produtores carrega em sua bagagem apresentações por grandes festivais como Lollapalooza, Tomorrowland Brasil, XXXperience, Só Track Boa, Electric Zoo e Ultra Music Brasil.

O Dubdogz, projeto mais recente da dupla, sintetiza toda essa jornada com produções afinadas, apresentações cada vez mais completas e o carisma se sempre.

