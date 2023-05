Artilharia pesada: Glorioso e Flu se enfrentam em duelo de goleadores

Rio de Janeiro (RJ) – Botafogo e Fluminense se enfrentam, neste sábado (20), e além da tradicional rivalidade, o confronto pela 7ª do Brasileirão tem um ingrediente especial a mais: a disputa entre dois dos principais artilheiros do país.

Tiquinho Soares e Germán cano entram no gramado do Nilton Santos, às 18h30, brigando pela artilharia do ano e da competição nacional, em um duelo na parte de cima da tabela.

Jogando em casa, o centroavante do Botafogo, líder do campeonato, caiu nas graças da torcida. Em 2023, o atacante de 32 anos vive uma das fases mais artilheiras na carreira.

Se em 2022, quando chegou ao Fogão, o avante marcou seis gols em 14 jogos, na atual temporada já são 16 bolas na rede e 5 assistências em 23 partidas.

Não à toa, Tiquinho é o artilheiro do Brasileirão, com seis tentos anotados. Raphael Veiga, do Palmeiras, vem logo atrás, com quatro. E assim, em grande fase, o camisa nove quer ajudar a manter o Glorioso no ponto mais alto da tabela de classificação.

Argentino pelo caminho

Mas a vida de Tiquinho e do Botafogo não será das mais tranquilas. O time de Luís Castro terá pela frente o campeão carioca, na terceira posição e sedento para chegar ao topo do Brasileirão. E a equipe de Fernando Diniz tem um trunfo especial para tentar bater o Glorioso em seus domínios.

Diferentemente de Tiquinho Soares, Germán Cano não usa a camisa nove, e sim a 14. Mas assim como o centroavante do Botafogo, o argentino também vive fase esplendorosa na carreira, em mais uma grande temporada com a camisa do Tricolor.

Em 2022, Cano anotou impressionantes 44 gols em 70 jogos. Em 2023, já são 24 redes estufadas em 25 partidas. Se tem apenas dois gols no Campeonato Brasileiro, Cano lidera o ranking de artilheiros do país e quer ajudar o Tricolor a vencer o rival e alcancar a liderança do certame nacional.

*Com informações do Metrópoles

