‘Estamos trabalhando incansavelmente’, afirma artista do Garantido

Alegorias do Garantido devem começar a sair dos galpões no domingo (24)

A menos de uma semana para o início do 56º Festival Folclórico de Parintins, os trabalhos dos artistas do boi Garantido entram na reta final para deixar o bumbá pronto para entrar na arena. Atuando no Festival há 17 anos, Netto Barbosa, 30, é responsável pela alegoria do ritual de uma das noites do boi do povão. O artista explica como estão os trabalhos na Cidade Garantido, sede da agremiação.

“Nós estamos trabalhando durante meses incansavelmente. A gente vai chegar com certeza dentro da arena do Bumbódromo, com alegorias diferenciadas com cores, brilho e efeitos. A nação vermelha e branca pode esperar que o Boi Garantido vai trazer gigantescas alegorias e alegorias com efeitos que irão impressionar todo torcedor” , afirmou Netto.

Com o tema “Garantido por toda a Vida”, o boi da Baixa do São José trabalha para conquistar o 33º título. Netto explica que antes de chegar na arena os artistas preparam um projeto inicial que reúne, entre outros componentes, maquetes em escalas exatas para que seja possível ampliar a dimensão de toda a estrutura que será levada para o bumbódromo.

Com 30 anos de atuação no Festival de Parintins, o artista Emerson Brasil, 49, dá mais detalhes de como é preparado o espetáculo e as surpresas que serão apresentadas nas três noites do Festival.

“Primeiro, nós nos reunimos e aí tem toda uma preparação juntamente com a Comissão de Arte do Boi e a diretoria onde são feitas pesquisas com relação a todas as alegorias. O Garantido vem bonito, harmonioso, todos os setores do boi estão com uma harmonia gigantesca tanto é que nos ensaios os comentários são todos positivos” , destacou Emerson.

De acordo com o coordenador da Comissão de Artes do Boi Garantido, Allan Rodrigues, 47, a previsão é de que no próximo domingo as alegorias comecem a ser transportadas para a concentração do bumbódromo.

“O Garantido está 90% concluído. As alegorias têm três andares e temos que montar dois andares na concentração. Essa é a finalização. nossa galera pode esperar uma apresentação emocionante, imponente, da altura da nossa tradição, da altura da importância do Garantido, da altura da nossa galera” , afirmou Allan.

O 56º Festival Folclórico de Parintins é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O evento acontecerá nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, em Parintins.

No dia 29 de junho, o Governo do Amazonas realiza a Festa dos Visitantes Parintins 2023, que acontecerá, pela primeira vez, no Bumbódromo da cidade. Estão confirmados, David Assayag, Uendel Pinheiro, George Japa, Mikael, Jr Paulain, Rafa Militão e o DJ Jorge Neto. No line-up nacional, Ludmilla, conhecida como “Rainha da Favela”, e Simone Mendes, que defende um repertório que vai do sertanejo ao forró.

*Com informações da assessoria

