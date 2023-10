Chacina em Ponta Porã, no MS, deixa quatro mortos

Quatro pessoas morreram em uma chacina ocorrida em uma área residencial de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Os corpos estavam em imóvel na Rua Nespereira. A polícia encontrou cápsulas de pistola 9 milímetros e de fuzil calibre 5,56 no local.

Dois homens foram mortos lado a lado na garagem, perto de um Onix sedan branco. Outro foi executado na frente do carro, perto da porta da casa. O quarto foi morto na área gourmet, nos fundos, perto da piscina. Provavelmente, tentou fugir dos pistoleiros.

Fontes na polícia revelam que os quatro homens foram executados com tiros na cabeça. Os três mortos na garagem estavam de bruços, indicando que foram colocados no chão e mortos de curta distância.

Vizinhos informaram à polícia que foram acordados pelos tiros entre 04h30 e 05h da madrugada. Depois que cessou a sequência de disparos, os moradores ligaram para a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram, encontraram os quatro corpos. Detalhe que chama a atenção: três estavam usando roupas semelhantes (calça jeans e camiseta preta) e usando tênis. Só um deles estava sem camisa e descalço.

As vítimas

A reportagem apurou a identificação dos mortos. São o adolescente G.S.P., de 16 anos, Xilon Henrique Vieira da Silva, 19, Salomon Solis Lopez, 20, e Jonas Wesley Morais Deterfam, 18 anos. Policiais paraguaios estiveram no local da chacina para ajudar a identificar as vítimas.

A chacina pode estar ligada à execução de Charles Gonzalez Coronel, 32, ocorrida no dia 21 deste mês em Pedro Juan Caballero, cidade separada por uma rua de Ponta Porã (MS). Charles era filho do narcotraficante Clemencio González Giménez, o “Gringo González”.

Fontes da fronteira afirmam que ao lado do corpo do filho ainda caído no asfalto, Gringo teria jurado vingança. Testemunhas relatam que ele chegou a passar o sangue de Charles no peito, sinal de que iria se vingar a qualquer preço.

Policiais dos dois lados da linha internacional afirmam que são fortes os indícios de que os mortos hoje sejam os mesmos que executaram Charles Gonzales.

*Com informações do Diário Corumbaense

Leia mais

Após 19 anos, mandante da Chacina da Unaí se entrega à PF

Morre adolescente que teve corpo queimado em chacina

Polícia diz que chacina na Bahia com corpos carbonizados foi crime passional