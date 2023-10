Projeto que visa tornar praia da Ponta Negra acessível a PcD’s avança na Câmara de Manaus

Manaus (AM) – Avança na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o Projeto de Lei “Praia para Todos”, de autoria do vereador Raiff Matos (DC). A proposta tem como objetivo criar um sistema de acessibilidade na Praia da Ponta Negra, permitindo que pessoas com dificuldades de locomoção possam tomar banho de rio e ter acesso facilitado à praia.

Conforme o projeto, o sistema engloba diversas ações, incluindo a instalação de esteiras para facilitar a passagem de cadeiras de rodas, disponibilização de cadeiras anfíbias que permitem a locomoção na areia e flutuam na água, vagas de estacionamento reservadas para deficientes, além de barracas de sol e tendas de apoio.

O vereador ressalta que a Praia da Ponta Negra é um importante ponto turístico em Manaus, com sua orla repleta de várias atrações e opções de lazer. Com o projeto a praia pode se tornar mais acessível, permitindo que pessoas com deficiência desfrutem dessa área na sua totalidade.

“É um passo importante para garantir que todos os cidadãos, independentemente de suas limitações, possam desfrutar das belezas da nossa cidade. A inclusão é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária”, declarou.

O PL segue em tramitação e aguarda análise da 8ª Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade antes de seguir para sanção do prefeito David Almeida.

Acessibilidade Brasil

Essa medida segue exemplos de outras regiões do país. No Rio de Janeiro, uma lei de 2019 garante esteiras para facilitar o deslocamento de cadeiras de rodas nas praias do estado. Fortaleza, capital do Ceará, iniciou o “Projeto Praia Acessível” em 2016, oferecendo às pessoas com deficiências a oportunidade de desfrutar de um banho de mar seguro por meio de cadeiras anfíbias.

*Com informações da assessoria

