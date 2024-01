Colombianos e brasileira são presos transportando drogas no AM

Três colombianos de 25, 34 e 35 anos, e uma mulher brasileira, de 27 anos, foram presos em flagrante na sexta-feira (5), transportando cerca de 320 quilos de drogas no município de Novo Airão, interior do Amazonas.

Segundo a polícia, a Companhia de Operações Especiais (COE) recebeu uma denúncia e identificou um grupo que estaria transportando entorpecentes nas proximidades do Parque Nacional de Anavilhanas, no município. As equipes foram até o local e realizaram a abordagem ao quarteto.

Durante revista, os suspeitos informaram sobre o local onde estaria escondida a carga de droga. No endereço citado, os PMs encontraram cerca de 320 quilos de entorpecentes, entre maconha tipo skunk, cocaína e haxixe.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Alysson Lima, a apreensão é resultado de um trabalho conjunto de inteligência do CPE e da ação policial da COE e da PF. “Essa é mais uma ação da Polícia Militar do Amazonas no combate ao narcotráfico, para retirar da sociedade todo e qualquer material ilícito”, afirmou o tenente-coronel Alysson.

Além da carga de entorpecente, os policiais militares apreenderam uma motocicleta Yamaha Lander XTZ250, de cor preta e placa PHZ0E82, e a quantia de R$ 150 em espécie. Com a apreensão, o prejuízo ao crime é estimado em R$ 950 mil.

O material apreendido e o quarteto foram conduzidos para a sede da DRE, na Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

*Com informações da assessoria

