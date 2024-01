Temporada de Cruzeiros: Primeiro navio do ano chega com mais de 2 mil turistas no Amazonas

Após atracar no porto da cidade, os cruzeiristas seguem para os principais atrativos turísticos de Manaus

Manaus (AM) — De bandeira holandesa, o cruzeiro Zuiderdam chegou à capital amazonense, na manhã deste domingo (14), sendo o primeiro a atracar no Porto de Manaus neste ano durante a Temporada de Cruzeiros 2023/2024. A bordo da embarcação vieram 2.031 turistas, sendo 1.260 passageiros e 771 tripulantes, em sua maioria oriundos dos Estados Unidos, Canadá e Holanda, que foram recepcionados pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Para o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, o retorno da atracação dos navios viabiliza maior comodidade para o desembarque dos turistas.

“A temporada está sendo um sucesso, os navios voltaram a atracar no porto, o que facilita muito o desembarque e embarque dos passageiros, e com isso nós acreditamos que mais passageiros irão desembarcar, mais passageiros irão vir, deixando mais recursos renda para toda a população amazonense”, destaca Ribeiro.

Além de promover o receptivo com diversas ações para garantir comodidade aos turistas, a Amazonastur entregou ao comandante do navio Zuiderdam, a placa de boas-vindas pela primeira visita realizada à cidade de Manaus.

Após atracar no porto da cidade, os cruzeiristas seguem para os principais atrativos turísticos de Manaus, que recentemente foi eleita a terceira capital brasileira mais buscada por visitantes internacionais em janeiro de 2024, segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), vinculada ao Ministério do Turismo. O navio partirá às 17h deste domingo.

A turista Judith Sheve de Louisville, cidade de Kentucky, nos Estados Unidos, contou que ficou impressionada com a grandeza e a receptividade do Amazonas.

“É minha primeira vez aqui e eu estou realmente encantada, só conhecia o Rio. Eu gosto da chuva, amo a vida selvagem, amo os animais que eu vi até agora. E todas as pessoas são tão amigáveis. Eu amei isso”, disse entusiasmada.

Quem também veio a bordo foi a artista da República Dominicana, Elizabeth Farinho de Nunez. Ao lado do marido, ela disse que viaja ao redor do mundo em peregrinação a Virgem de La Altagracia, padroeira do povo dominicano.

“É a segunda peregrinação da nossa mãe e a primeira vez que venho a este bonito país. Esta é minha pintura, sou artista internacional, faço isso por uma missão de saúde. Muito obrigada por nos receber. Estou muito feliz por estar aqui no Amazonas”, ressaltou.

O Zuiderdam é o sexto navio internacional da Temporada de Cruzeiros 2023/2024 no Amazonas, que até abril deste ano aguarda mais 10 transatlânticos. Ao todo, o estado espera a chegada de 25 mil turistas de todas as partes do mundo, com previsão de gerar uma receita equivalente a R$ 3,5 milhões.

