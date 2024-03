Celebração ao Dia Internacional da Mulher com oferta de serviços gratuitos em Manaus

Equipe do CadÚnico vai auxiliar no cadastro para o Bolsa Família e emissão do Cartão do Idoso, entre outros serviços no Millennium Shopping

Manaus (AM) — Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, nesta quinta e sexta-feira (7 e 8), serão ofertados serviços diversos sociais de forma gratuita, na Zona Centro-Sul de Manaus. O evento oferecerá, das 9h às 16h, uma gama de serviços voltados para o bem-estar e o empoderamento feminino.

Ação é realizada no Millennium Shopping em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Amazonas Energia e Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea).

Durante a ação, empreendedoras que desejam formalizar seus negócios poderão receber orientações da Jucea, enquanto uma equipe do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) estará disponível para auxiliar no cadastro para o Bolsa Família e emissão do Cartão do Idoso, facilitando o acesso a benefícios e serviços para mulheres idosas.

A Semasc estará presente para orientar e emitir formulário para gratuidade na emissão de segunda via de certidões de nascimento em cartórios. Este serviço está disponível para nascidos em Manaus, sendo necessário apresentar um documento oficial de identificação.

A Amazonas Energia disponibilizará serviços como emissão de faturas, troca de titularidade, parcelamento de débitos, solicitação de nova ligação e informações sobre a Tarifa Social. Os visitantes também terão a oportunidade de prestigiar uma feira de artesanato, onde 12 mulheres expõem suas criações. O evento é realizado próximo ao Ponto Fast, na entrada pela avenida Djalma Batista do Millennium Shopping.

A coordenadora de Marketing do Millennium, Elizandra Xavier, destaca que por meio deste evento, o shopping busca reconhecer e valorizar o papel fundamental que as mulheres desempenham na sociedade.

“É uma oportunidade de oferecer serviços essenciais e apoio para mulheres em diferentes áreas de suas vidas, desde a formalização de negócios até o acesso a benefícios sociais. Além disso, teremos uma feira de artesanato que destaca o talento e a criatividade das mulheres empreendedoras da nossa região. Nosso intuito foi criar um espaço onde as mulheres se sintam reconhecidas e empoderadas”, disse.

Homenagens

Além dos serviços oferecidos, o centro comercial está prestando homenagem às mulheres dedicadas, pessoas que fazem a diferença na vida de todos, por meio de suas redes sociais. Essas homenagens destacam a resiliência e a dedicação das mulheres que moldam o Millennium Shopping.

Duas mulheres foram escolhidas como representantes desse momento inspirador. Conceição Rodrigues, gerente administrativa e financeira, com 19 anos de contribuição para o Millennium. Ela compartilha sua visão sobre o papel da mulher na sociedade.

“A mulher, com sua capacidade de atender várias demandas, possui papel importante na educação, base e desenvolvimento do ser humano”, ressalta.

Outra homenageada foi Fátima Silva. Cantora com seis anos de contribuição para o Millennium, ela expressa sua admiração pela força interior das mulheres. “A mulher tem uma força interior muito grande, a mulher tem uma força divina, eu ouso dizer que a mulher é privilegiada. Ela é o ponto fundamental em todos os sentidos dentro da sociedade”, opina.

