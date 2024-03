Dupla é presa por envolvimento em morte de mulher no interior do AM

Crime ocorreu no dia 2 de março deste ano e todos os envolvidos já foram capturados

Joames Pereira da Silva, de 22 anos, e Marcos Yan da Silva Fernandes, 21, foram presos por homicídio qualificado praticado contra Antônia Romão da Silva, de idade não identificada. O crime ocorreu no dia 2 de março deste ano, em Eirunepé, no interior do Amazonas.

De acordo com delegado Rodolfo Sant’Anna, os dois suspeitos juntamente com um adolescente de 16 anos, já apreendido, foram até a vítima e desferiram diversas facadas nela, que não resistiu aos ferimentos e foi e morreu no local.

“Durante as investigações, constatamos que a motivação teria sido uma suposta ameaça que Antônia fez contra o pai de um dos autores, após um desentendimento”, explicou Sant’Anna.

No dia seguinte ao crime, a equipe policial apreendeu um adolescente por envolvimento no ato delituoso, e passaram a monitorar Joames e Marcos Yan, que foram presos hoje no bairro São Jorge, próximo à casa de familiares.

“Em depoimento, Joames admitiu ter matado a vítima, por ela supostamente ter ameaçado o pai dele”, relatou Rodolfo Sant’Anna.

Procedimentos

Os autores irão responder por homicídio qualificado, e ficarão à disposição da Justiça.

